Peggy Walt a aperçu les objets en visitant la boutique Finer Things Antiques & Curios, sur la rue Quinpool, en sortant de la synagogue située à quelques mètres, sur la rue Oxford, samedi dernier.

Mme Walt et son époux, Shimon, sont mal à l’aise de voir des commerçants tirer un profit de la vente de tels artéfacts.

« J’aimerais que ces souvenirs, les swastikas et les photos, soient gardés dans des musées partout dans le monde à des fins d’éducation et pour ne pas oublier ce qui s’est produit », dit Shimon Walt, un violoncelliste et professeur de musique.

La mère et la grand-mère de M. Walt, originaires de Lituanie, ont survécu à l’Holocauste lorsqu’elles ont été envoyées dans un camp de travail en Sibérie durant la Seconde Guerre mondiale. À leur retour à Vilnius, tous leurs proches étaient disparus. Certains avaient été tués sur place ; d’autres ont péri dans des camps de concentration.

Shimon et Peggy Walt. Photo : CBC/Emma Smith

« Le swastika est considéré comme un symbole offensant », reconnaît Jack Craft, le propriétaire de la boutique Finer Things.

Il ajoute toutefois que ceux parmi ses clients qui recherchent ces objets sont souvent des férus d’histoire militaire qui « collectionnent des artéfacts historiques pour les préserver et les étudier ».

« Je respecte votre opinion, et je vous demande d’essayer de comprendre comment et pourquoi certaines personnes sont des collectionneurs. Pour plusieurs, c’est le projet d’étude d’une vie et leur intérêt de s’instruire au sujet d’une époque importante de l’histoire », a-t-il écrit pendant une discussion en ligne sur la question.

Souvenirs nazis vendus dans une boutique d'antiquités d'Halifax. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

« J’ai eu le privilège de parler à plusieurs de ces personnes, quotidiennement, dans ma boutique, et ils sont l’opposé de l’étiquette que vous leur donnez. D’appeler ces collectionneurs “extrémistes” est très décevant », déplore-t-il.

M. Craft propose de couvrir les symboles nazis sur les objets qu’il vend.

Peggy Walt estime que cette décision est « mieux que rien », mais redoute toutefois que des acheteurs potentiels soient en fait des néonazis, et non des collectionneurs passionnés d’histoire.

Un débat complexe

La question de la vente d’objets de collection de l’époque nazie a fait l’objet d’un débat l’an dernier lorsque les Amis du Centre Simon Wiesenthal pour les études sur l'Holocauste, à Toronto, ont exprimé leur opposition à la vente de tels artéfacts lors d’un marché d’antiquités à Pickering, en Ontario.

À Montréal en 2010, des voix s’étaient également élevées contre la vente d’une barre de savon dans laquelle était gravée une croix gammée dans une boutique d’antiquités dont le propriétaire, Abraham Botines, est lui-même Juif.

La vente de tels objets en ligne a aussi fait l’objet de vifs débats, impliquant dans certains cas les tribunaux. Le portail Yahoo! a été poursuivi en 2000 en France pour en avoir permis la vente sur son site d’enchères. La compagnie eBay a quant à elle des règles strictes encadrant la vente en ligne de « matériel offensant ».

Le président du Centre Simon Wiesenthal, Avi Benlolo, a quant à lui une idée arrêtée sur la question. Il demande à Ottawa d’envisager de restreindre la vente de ce type d’objets.

« Les gens qui adhèrent à une idéologie raciste sont beaucoup plus enhardis et ils se tournent à nouveau vers l’idéologie d’Hitler », croit M. Benlolo. Il souligne que le Code criminel en Allemagne contient des dispositions au sujet de la vente d’objets nazis, et croit que le Canada devrait s’en inspirer.

Compréhension mutuelle

À Halifax, Peggy Walt ne se positionne pas en faveur de l’interdiction de la vente de tels artéfacts, mais rêve de voir des commerçants, dans les boutiques ou les marchés aux puces, s’abstenir volontairement de vendre ces objets. Elle souhaite qu’ils aient une pensée pour les victimes de l’Holocauste.

« Ce sont probablement les derniers symboles que certains des membres de ma famille ont vus avant de mourir », ajoute Shimon Walt.

Peggy Walt. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

Peggy Walt considère que la réponse du commerçant Jack Craft est réfléchie, même si leurs opinions divergent toujours, et dit comprendre son respect sincère pour l’histoire militaire.

Elle voit d’un bon oeil ce dialogue et le considère comme une occasion de réflexion. En guise d’exemple, Mme Walt avoue qu’elle n’avait pas initialement compris la controverse entourant la statue du général anglais Edward Cornwallis, qui ordonnait le meurtre des Autochtones de la région d'Halifax. Le monument a été déboulonné en janvier.

« Parfois, nous avons besoin de quelqu'un qui a une autre perspective pour attirer notre attention sur des choses qui ne sont pas évidentes pour nous, car elles ne font pas partie de notre histoire ou de notre passé », dit Peggy Walt. « Cela nous aide à être plus sensibles et à comprendre ce que quelqu'un peut ressentir devant des choses qui causent beaucoup de douleur. »

Avec les informations de Stéphanie Blanchet