Ils ont descendu de l’avion avec le précieux trophée de la Coupe Memorial. La partie était serrée dimanche soir, mais Jeffrey Truchon-Viel n’a jamais douté de son équipe. « On jouait un très bon match et on avait juste un but d’avance, mais on a toujours cru en nous, on savait qu’on avait une chance », lance-t-il, tout juste sorti de l’avion en provenance de Regina où le Titan disputait la finale.

Son coéquipier, Samuel L'Italien, revient à la maison avec un grand sentiment de fierté.

Tu peux pas décrire ça. Il y a 60 équipes qui commencent la saison et il en reste juste une à la fin. C’est pas juste nous autres, mais toutes les petites équipes comme Bathurst qu’on peut représenter. Samuel L'Italien

Le jeune joueur de hockey lors de son arrivée à Bathurst lundi après-midi. Photo : Radio-Canada

Pour l’entraîneur du Titan, Mario Pouliot, cette victoire est encore difficile à croire.

« On essaie juste de réaliser tout ce qui arrive. On apprécie chaque moment. C’est dur de s’imaginer ça tant que tu ne l’as pas vécu. Chapeau aux joueurs, chapeaux aux propriétaires d’y avoir cru il y a cinq ans. Ça n’a pas toujours été facile. »

Plus de 1500 personnes à l’aéroport

Les joueurs ont senti le support de la communauté durant toute la saison. Mais lundi après-midi, lors de leur arrivée à l’aéroport de Bathurst, ce support semblait presque irréel.

Plus de 1500 personnes attendaient les joueurs à l'aéroport de Bathurst. Photo : Radio-Canada

« C’est incroyable tout le monde qui nous supporte depuis le jour numéro un, assure Samuel L'Italien. Ça fait même pas cinq minutes qu’on est débarqués de l’avion puis tout le monde est déjà ici c’est incroyable. Toute la ville nous supporte. Il n’y a vraiment pas de mot pour décrire ça. »

Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait autant de monde que ça. C’est vraiment fou. Jeffrey Truchon-Viel

Jeffrey Truchon-Viel a du mal à croire qu'autant de personnes attendaient les joueurs à l'aéroport. Photo : Radio-Canada

La fête continue

La Ville de Bathurst honorera d’ailleurs les champions de la coupe Memorial dans le cadre d’un défilé et une célébration mardi soir.

Le point de départ du défilé sera de la Promenade Waterfront à 18 h 00 et procédera sur la rue Main, l’avenue King pour se rendre au parc Coronation, où la cérémonie de célébration aura lieu vers 19 h 00.

« Ceci est un moment historique pour la concession du Titan, pour la Ville de Bathurst et pour le nord du Nouveau-Brunswick. Nous avons hâte, la Ville et les amateurs, d’avoir l’occasion d’exprimer notre pleine reconnaissance aux joueurs du Titan et à toute l’organisation pour leur accomplissement phénoménal », affirme le maire de Bathurst, Paolo Fongemie.

Avec les informations de François LeBlanc