Ne vous surprenez pas si vous voyez un moine bouddhiste longer la route 138 au cours des prochains jours. En marge du sommet du G7 dans Charlevoix, le militant japonais Toyoshige Sekigushi marchera plus de 400 kilomètres entre Montréal et La Malbaie dans le but d'interpeller les grands dirigeants du monde sur l'abolition des armes nucléaires.