Les 1197 bancs verts du stade de Jonquière seront retirés au cours des prochaines semaines, et ce, moins de cinq ans après leur installation.

Un récent rapport d'un inspecteur en bâtiment affirme que l'espace entre les sièges est trop restreint et qu'il ne respecte les normes de sécurité gouvernementales.

Le coût des travaux est évalué à plus de 140 000 $.

« Ces bancs, ils ont quatre ans, ils ne sont pas brisés, ils sont en très bon état, mais selon ce que les inspecteurs nous disent et nous recommandent, ça prend des bancs neufs et il va falloir casser le ciment. On en a pour l'été à faire ça », explique Michel Thiffault, président de la Commission des sports de Saguenay.

Les bancs du stade seront retirés pour être remplacés. Photo : Radio-Canada

Construit en 1964, le stade Richard-Desmeules a subi une importante cure de rajeunissement. Des travaux au terrain de baseball et dans l’enceinte du stade ont été effectués depuis 2013.

Un nouveau tableau indicateur devrait faire son apparition cet été. Des travaux majeurs évalués à 500 000 $ sont également prévus pour refaire la structure de béton et les sorties de secours des installations.

« Celles-là vont servir aux employés, qui vont venir réparer le terrain. S'il arrive une badluck ou n'importe quoi durant un match, nous on peut les ouvrir n'importe quand », souligne Guy Hébert, le vice-président des Voyageurs de Saguenay.

Les travaux devraient se dérouler par section pour minimiser les inconvénients pendant la saison de baseball.

Actuellement, la Ville de Saguenay est incapable de confirmer ce qu'il adviendra des bancs qui doivent être changés pour la deuxième fois ni qui sont les responsables de cette bévue.

L'organisation des Voyageurs espère que les travaux seront complétés d'ici le début du mois d'août, car le stade Richard-Desmeules accueillera alors un important tournoi de baseball midget AAA.