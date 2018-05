Un texte de Michel-Félix Tremblay

Cette mise à jour produite par Pêches et Océans Canada (MPO), publiée il y a quelques jours, démontre que les quatre indicateurs de suivi de l'état des stocks sont à la baisse.

Pourtant, depuis 2015, les scientifiques concluaient que la morue du nord du golfe était en croissance, notamment autour de l'île d'Anticosti et en Basse-Côte-Nord.

La tendance s'est confirmée en 2017 lors de l'évaluation scientifique, un exercice plus complet, qui établissaient les stocks à environ 30 000 tonnes.

Pour suivre cette tendance, les quotas de pêche avaient même été augmentés pour atteindre 3100 tonnes.

« La biomasse de morue en âge de se reproduite avait presque doublé au cours des dernières années » précise le biologiste et spécialiste de l'évaluation des stocks, Claude Brassard.

État des stocks de morue dans le golfe du Saint-Laurent Photo : Radio-Canada

L'été dernier, les scientifiques ont effectué un suivi pour vérifier si les données de l'année précédente étaient toujours valides. Surprise : ils montraient tous une diminution de la population. Cela vaut autant pour le relevé scientifique du MPO, les débarquements que dans le cadre du programme de pêches sentinelles.

« Ces résultats (2017) ne correspondent pas à la projection réalisée lors de la dernière évaluation », conclut l'équipe de scientifiques de l'Institut Maurice-Lamontage de Mont-Joli.

Des inquiétudes, mais pas encore lieu de s'alarmer

Le biologiste Claude Brassard explique que la morue du nord du golfe se situe surtout à l'ouest de Terre-Neuve et près d'Anticosti. Photo : Radio-Canada

Claude Brassard admet avoir été surpris par les résultats de 2017. Il précise cependant qu'il faudra attendre une évaluation plus complète qui aura lieu cet été, avant de s'alarmer.

On a déjà vu ça par le passé, des soubresauts d'indicateurs. Claude Brassard, biologiste, Pêcges et Océans Canada

Par contre, ce qui l'inquiète un peu plus, c'est que la population de morue qui vit dans les eaux à l'est de Terre-Neuve et du Labrador serait, elle aussi, en déclin d'environ 30 % selon la plus récente analyse du ministère.

« Ce serait des causes naturelles, précise monsieur Brassard, peut-être un problème d'alimentation ou de prédation ».

Il faudra attendre à l'hiver 2019 pour que soit publiée l'évaluation des stocks de morue du nord du golfe 2018.

La morue du nord du golfe est pêchée à 70 % par les flottilles de Terre-Neuve et à 30 % par celles du Québec.