Dans le jugement déposé lundi, la juge Jennifer Duncan a rejeté la demande de quatre Britanno-Colombiens qui critiquaient la procédure d’examen pour les interdictions de conduite pendant 90 jours.

Les demandeurs faisaient valoir que la loi déplace le fardeau de la preuve sur l’accusé, qui est coupable jusqu'à ce qu'il apporte la preuve du contraire.

Selon eux, les règlements favorisent également les policiers en cas de partage des voix.

Le tribunal a jugé que la présomption d'innocence n'avait pas cours, puisqu'il ne s'agit pas d'une cause criminelle, mais d'une cause de nature civile.

Intérêt public

De plus, la juge constate que c’est au public et non aux policiers qu’est accordé le bénéfice du doute, ajoutant que la loi a réduit le nombre des accidents liés à la consommation d'alcool.

« C’est un outil puissant qui permet la l'élimination immédiate de conducteurs qui ont bu de l’alcool de nos routes, mais qui permet aussi un examen de la suspension et des possibilités de revue judiciaire, dit-elle. C’est une réponse mesurée au danger sociétal de la conduite en état d’ivresse. »

Sacha Roudette, l'avocate des plaignants, étudie le jugement avec ses collègues et ses clients pour voir s'il y a lieu d'entamer des procédures d'appel.

Elle estime qu'il est inquiétant de voir l'État se servir de plus en plus de procédures civiles pour régler des affaires qui, au départ, étaient de nature criminelle.