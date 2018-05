L'organisation a mené un sondage auprès de 608 entreprises d’un peu partout au Québec, dont certaines au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Ce qu’on sait, c’est que dans les États américains où on a légalisé le cannabis, il y a une augmentation de 20 % à 23 % de la consommation du cannabis en un an. Ce que ça provoque, c’est notamment une baisse de productivité », explique Sandra Rosignol, la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord.

La moitié des répondants affirment que leur entreprise a adopté une politique sur les questions de facultés affaiblies, dont 53 % qui mentionnent spécifiquement le cannabis.

Les entreprises sondées estiment qu'il existe encore de nombreuses zones grises entourant la légalisation de la substance.

« Comment se préparer à ça? Les entreprises qui ont des directeurs de ressources humaines ont déjà des plans, mais les petites entreprises de 10 employés et moins, notamment, ce qu’on voit et ce qui ressort du sondage, c’est que les gestionnaires sont très peu préparés à identifier les effets du cannabis », ajoute Mme Rossignol.

Dès cet automne, la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord mettra en place des formations afin d’aider les entreprises à faire face à la légalisation du cannabis.