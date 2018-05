Samantha Piercey, 28 ans, est devenue la troisième personne en moins d’un an à perdre la vie alors qu’elle était détenue. Sa mère, Lisa Piercey, affirme que la police et les autorités carcérales refusent de lui dire pourquoi sa fille est morte au Centre correctionnel pour femmes de Clarenville, samedi dernier.

Le soir du décès de Samantha Piercey, les policiers et un membre du clergé ont cogné à la porte de Lisa Piercey, à Corner Brook, pour lui annoncer la nouvelle et lui dire d’attendre un appel du centre correctionnel.

Quelques heures plus tard, l’établissement carcéral a téléphoné à Mme Piercey. « On m’a dit que je perdrais mon temps si je me rendais sur place », affirme la mère. « Ils n’ont pas voulu me donner la permission de la voir avant qu’elle ne soit examinée par le médecin légiste. »

En tant que mère, j’aurais aimé avoir pu la voir et la tenir dans mes bras une dernière fois avant qu’ils ne commencent à la découper. Lisa Piercey

La mère dit que, malgré son insistance, le centre correctionnel, la police et l’hôpital ont refusé de lui fournir des détails sur ce qui s’est produit samedi.

Le ministre de la Justice, Andrew Parsons a indiqué lundi que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le bureau du médecin-légiste en chef de la province enquêtaient sur la mort de Samantha Piercey.

La raison pour laquelle certains détails n’ont pas été partagés avec la famille, dit M. Parsons, est que cela pourrait nuire à l’enquête. Le ministre ne pouvait pas dire quand la famille obtiendrait les détails qu’elle réclame.

Andrew Parsons, le ministre de la Justice de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : La Presse canadienne/Paul Daly

Mme Piercey dit avoir parlé à sa fille pour la dernière fois vendredi, la veille de sa mort. Elle dit que celle-ci paraissait enjouée au téléphone, et qu’elle avait hâte d’être transférée au centre de détention de Corner Brook.

Le transfert était prévu pour les prochains jours et c’est là que Samantha Piercey devait être incarcérée en attendant son procès. Elle devait faire face à des accusations de voies de fait et de voies de fait armées.

Lisa Piercey affirme que sa fille a mentionné avoir eu un conflit avec une autre détenue à Clarenville, mais ne lui a pas donné plus de détails à ce sujet.

« Ils devaient garantir sa sécurité, ils ont échoué » dit la mère, qui était inquiète lorsque sa fille a une première fois été transférée du centre de détention de Corner Brook à la prison de Clarenville.

Samantha Piercey était mère d’une fille de 9 ans et un fils d’un an.

Trois décès en neuf mois

Une enquête indépendante est lancée au sujet de la mort de trois personnes dans des établissements de détention de Terre-Neuve-et-Labrador, a indiqué le ministre Andrew Parsons.

La policière à la retraite Marlene Jesso présidera l'enquête indépendante sur la mort de trois détenus. Photo : CBC

Le 21 avril, Skye Martin, une femme de 27 ans qui était mère d’un enfant, est morte à l’hôpital après s’être étouffée avec son repas au centre correctionnel de Clarenville, où elle était détenue.

La mère de Mme Martin dit n’avoir reçu du ministère provincial de la Justice aucun détail supplémentaire sur la mort de sa fille, sept semaines après les faits, selon le chef du Nouveau Parti démocratique de Terre-Neuve-et-Labrador, Gerry Rogers.

Ce dernier a interpellé le ministre Parsons à ce sujet, lundi à la législature. M. Parsons a indiqué qu’il fallait respecter le déroulement de l’enquête.

L’autre décès survenu au cours de la dernière année est celui de Doug Neary, un père de deux enfants qui s’est enlevé la vie le 31 août au pénitencier de Saint-Jean de Terre-Neuve.

L’enquête sur ces événements sera présidée par Marlene Jesso, qui a récemment pris sa retraite de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve après y avoir travaillé pendant 34 ans.