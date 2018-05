Ce serait très cruel et inhumain. Lolita n’est pas une jeune orque. Andrew Trites, directeur, Centre de recherche sur les animaux marins de l’Université de la Colombie-Britannique

Un totem fabriqué par la Nation de Lumni dans l'État de Washington a été transporté à l'Aquarium de Miami pour demander le retour de l'épaulard Lolita au bercail. Photo : Photo: Nation Lummi

Le conservateur de l’Aquarium de Miami, Robert Rose est aussi très critique du plan de la Nation de Lumni. Selon lui, l’orque est trop vieille pour être déplacée et il craint que l’orque soit exposée à des pathogènes et des maladies mortelles.

Ils devraient avoir honte. Ils n’ont pas à coeur Lolita et son bien-être et ne se soucient pas que cela soit une question de vie ou de mort. Robert Rose, conservateur, Aquarium de Miami

Retour au bercail

Des militants de la Première Nation de Lumni se sont rendus à Miami le 26 mai 2018. Photo : Photo: Nation Lummi

Des membres de la Première Nation de Lumni se sont rendus en Floride samedi pour demander le retour de l’épaulard résident du sud.

Elle est obligée de se donner en spectacle deux fois par jour depuis 48 ans. Jewell James, sculpteur, Nation Lumni

« Le bassin de Lolita une comme une cellule de prison, » affirme le sculpteur Jewell James, de la Nation de Lumni.

Capturée

Lolita, dans une photo prise le 8 août 1970 Photo : Photo: Wallie Funk/Associated Press

En 1970, une orque connue sous le nom Tokitae et six autres épaulards ont été capturés et vendus à des parcs marins.

L’épaulard désormais âgé d’une cinquantaine d’années a vécu la majorité de sa vie en captivité à l’Aquarium de Miami.

L'orque a été rebaptisée Lolita une fois arrivée à l’aquarium.