Un texte de Thibault Jourdan

La bibliothèque, qui a ouvert ses portes le 1er avril 1963, dispose maintenant d’une nouvelle entrée, d’une salle d’étude supplémentaire, de plus de places de stationnement et de plus de toilettes. On y trouve de nouvelles étagères plus accessibles et un poste de retour de livres après les heures d’ouverture, entre autres. D’un coût total d'environ 2,5 millions $, les rénovations se sont aussi concentrées sur le revêtement du sol, le toit et l’éclairage.

« La deuxième phase des travaux devait permettre de redessiner tout l’intérieur. Les collections, notamment, ont été réorganisées », explique Ed Cuddy, le directeur des services de bibliothèque.

« C’est important surtout pour les familles », déclare le conseiller municipal de Saint-Vital, Brian Mayes. C’est un bâtiment historique pour le quartier et une bibliothèque importante pour la communauté. »

La bibliothèque de Saint-Vital en chiffres : Livres, CD, DVD, jeux etc. empruntés (2015) : 179 999

Programmes gratuits offerts (2015) : 233

Collection : 40 000 livres, CD, DVD, jeux etc.

Surface : 1607 mètres carrés

Saint-Vital : une succursale parmi tant d’autres

À peine les rénovations de la bibliothèque de Saint-Vital terminées que la Ville s’est déjà lancée dans la modernisation de plusieurs autres succursales.



La bibliothèque Cornish, dans le quartier de Wolseley vient tout juste de fermer ses portes pour au moins un an, tandis que la bibliothèque St-John’s, dans le nord de Winnipeg, est fermée pour des réparations qui devraient se poursuivre jusqu’à l’automne, selon le site Internet de la Ville de Winnipeg. À celles-ci s’ajoute aussi la bibliothèque Pembina Trail, fermée pour l’été.



Tous ces investissements résultent de la stratégie pour les bibliothèques, intitulée Library Redevelopment Strategy, mise en place par la Ville depuis 2012. Cette stratégie a déjà permis le remplacement et la construction de nouvelles bibliothèques, comme celles de Charleswood, du Parc Windsor ou de Transcona, qui est toujours en construction et devrait ouvrir plus tard cette année.



Les bibliothèques de River Heights, Saint-James, Westwood et West Kildonan sont les prochaines sur la liste. Les travaux dans ces succursales ne devraient pas commencer avant quelques années.