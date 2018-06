Photos et texte Daniel Coulombe

Deux ambulanciers écoutent les recommandations de leur superviseur. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Chaque quart de travail d’un ambulancier débute par une réunion avec son superviseur.

Les trousses doivent être constamment vérifiées. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

À toute heure du jour ou de la nuit, des équipes veillent au bon fonctionnement de chaque item et remplaceront au besoin les différentes trousses de soins ayant été utilisées.

Chaque véhicule est préparé et prêt à partir. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Les ambulances sont minutieusement inspectées et préparées avant de prendre la route.

Une équipe à l'oeuvre sur la route. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Une fois à bord du véhicule, l’équipe consulte le moniteur sur lequel seront transmises les différentes affectations ainsi que la disponibilité et la position des autres véhicules.

Un bébé doit être transporté d'urgence à l'hôpital. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Premier appel de la soirée vers 20 h 20: un appareil en provenance du Nord transporte un nouveau-né présentant des difficultés respiratoires. Il faut le transporter de toute urgence vers l’hôpital.

Transport du bébé dans un incubateur Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Le poupon placé dans un incubateur sera transporté avec le plus grand soin grâce à des équipements spécialisés et un personnel hautement qualifié.

Les appels de catégorie 8 sont les plus urgents. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Sirènes et gyrophares sont en fonction, il n’y a pas une seconde à perdre. Les appels sont répertoriés sous différentes catégories variant de 1 à 8, le chiffre le plus élevé étant de gravité moindre. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une urgence de catégorie 1 et l’enfant doit recevoir les soins appropriés dans les plus brefs délais.

L'écran indique la position des véhicules disponibles. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Immédiatement après le transport vers l’hôpital, l’équipe devient à nouveau disponible en cas d’urgence. Les journées sont chargées et les temps de pause sont souvent très courts, voire inexistants. Dans ce cas-ci, l’heure de repas n’aura duré que…8 minutes.

Le superviseur Rémi Chouinard-Pelletier rédige un constat de décès. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Le superviseur se doit d’être polyvalent et ses tâches sont multiples. Ici, Rémi Chouinard-Pelletier rédige le constat de décès d’un homme emporté par la maladie, seul dans son appartement à Limoilou. Avec l’aide des policiers, les informations recueillies seront transmises à un médecin.

Un accident causé par des facultés affaiblies. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Un accident causé par des facultés affaiblies survient peu après minuit dans le secteur de L’Ancienne-Lorette. Le chauffard serait peut-être blessé. L’impact a été si violent que le véhicule en a perdu deux roues. Pour l’instant, il ne semble pas y avoir d’autre personne impliquée.

Les ambulanciers doivent soigner un blessé. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Le conducteur fautif sera examiné sur place. Le superviseur Rémi Chouinard-Pelletier explique: « Nous ne sommes pas des juges. Notre travail consiste à soigner les blessés et à les transporter vers l’hôpital, peu importe qu’ils soient coupables ou non, d’une infraction. »

Une ambulance est désinfectée après chaque transport. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Une ambulance qui retourne à la centrale après avoir transporté un blessé grave sera désinfectée. Les ambulanciers prendront alors place dans un autre véhicule prêt à partir.

Les médicaments entreposés dans l'ambulance. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Il faut stocker une impressionnante quantité de matériel destiné aux ambulances. Toute pénurie viendrait compromettre les opérations sur le terrain.

Bobo l'ourson, une figure réconfortante pour les enfants. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Chaque ambulance du CTAQ contient au moins une peluche de Bobo l’ourson. Une figure réconfortante pour les enfants dans des moments difficiles.

Nettoyées, leur équipement vérifié et complété, ces ambulances sont prêtes à repartir. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Nettoyées, leur équipement vérifié et complété, ces ambulances sont prêtes à repartir. Les coûts liés aux opérations sont considérables: il en coûte 800 000 $ pour obtenir un permis d’opération pour une ambulance. À cela s’ajoute le salaire des ambulanciers, le carburant et l’entretien.

Le chargeur motorisé permettant de faire entrer ou sortir la civière sans forcer se détaille plus de 25 000$. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

De plus, l’équipement à lui seul est onéreux: le chargeur motorisé permettant de faire entrer ou sortir la civière sans forcer vaut plus de 25 000 $. Une dépense nécessaire qui prévient de nombreuses blessures dues aux manipulations de lourdes charges.

Les ambulanciers de la Ville de Québec répondent à 70 000 appels en moyenne chaque année. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

La CTAQ reçoit nombre d’appels de gens qui croient à tort qu’un transport en ambulance garantit une priorité aux urgences. Or, il n’en est rien, les cas les plus lourds seront traités en priorité à l’hôpital, peu importe qu’ils soient ou non acheminés par ambulance.