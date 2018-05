Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Anciennement nommé UMF Horizon, cette clinique offre depuis 10 ans des services médicaux tout en accueillant des étudiants en médecine et des infirmières praticiennes spécialisées, principalement de l'Université de Sherbrooke.

« Le GMF-U, c'est un GMF universitaire, c'est une clinique médicale qui a un volet spécialisé en enseignement. On reçoit des étudiants en formation de médecine familiale, on les reçoit notamment dans les deux dernières années de formation. L'avantage d'avoir ça en région, à Rouyn-Noranda, c'est que ça nous permet d'attirer des médecins en région. On a quand même un beau taux de rétention de nos résidents qui viennent faire leurs deux ans de formation. Ils connaissent la place, s'installent à Rouyn-Noranda et parfois poursuivent leur carrière ici », fait valoir Dre Marie-Aimée Lavigne, directrice médicale au GMF-U Rouyn-Noranda.

Et attirer de futurs médecins de famille représente un important défi.

« On doit rendre la médecine familiale attrayante, la vie en région attrayante, c'est un défi de longue date. On encourage nos patients aussi en étant dynamique, en ayant une ville dynamique, à ce que les gens veuillent venir ici. Je pense qu'en partenariat avec nos patients, nos clients de la clinique du GMF-U de Rouyn-Noranda, on va pouvoir attirer encore plus les résidents en médecine de famille à venir chez-nous et profiter de cet enseignement-là », estime Dr Vincent L'Écuyer, directeur pédagogique du GMF-U Rouyn-Noranda.

Rendez-vous en ligne

Le GMF-U s'est doté d'une page Facebook et d'un site web bonifié, où les patients peuvent désormais prendre rendez-vous en ligne.

« Sur le site web, on a beaucoup d'information pour les patients, qui expliquent les services qu'on donne à la clinique, notamment des informations sur leur santé, comment se préparer à un rendez-vous. On est très fier. Sur notre site web, on peut faire des demandes de rendez-vous en ligne, ce qui est nouveau. On est content de pouvoir offrir ce service-là aux patients pour qui ce n'est pas toujours facile d'appeler sur les heures ouvrables », précise Dre Lavigne.