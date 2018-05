La Fiducie nationale du Canada indique que l’ancienne bibliothèque Carnegie de Winnipeg de l’avenue William, vide depuis 2013, est sur sa liste des 10 sites les plus menacés de 2018.

« C'est la plus vieille bibliothèque de Winnipeg et elle est très populaire à cause de sa belle construction », affirme Chris Wiebe, directeur des politiques du patrimoine et des relations gouvernementales à La Fiducie nationale du Canada, un organisme sans but lucratif qui milite pour le renouvellement des lieux historiques à travers le pays.

« Ce n'est pas une liste négative, je pense que c'est une façon de mettre en lumière les propriétés qui ont le potentiel d’être rénovées et améliorées. », souligne M. Wiebe.

La bibliothèque Carnegie a été officiellement inaugurée en 1905 après que la Ville ait reçu un don de 75 000 $ d'Andrew Carnegie. Elle est la première des trois bibliothèques municipales construites avec l'aide du philanthrope américain. Les deux autres sont les bibliothèques Cornish et St.John’s.

La bibliothèque Carnegie a été remplacée par la bibliothèque du Millénaire en 1977. Les archives de la Ville de Winnipeg ont été entreposées dans l'édifice en 1995.

Alors que le bâtiment subissait d'importantes rénovations en 2013, une forte pluie a endommagé le toit et détruit les plans pour en faire un centre d'archives à la fine pointe de la technologie.

La Ville a déplacé ses archives et l’édifice est devenu vacant.

La Fiducie nationale du Canada explique que son palmarès est produit grâce aux propositions des citoyens.

« Nous essayons de sélectionner des endroits qui font l'équilibre entre l'urgence de la menace et le potentiel de solutions positives et créatives », souligne Chris Wiebe. Pour créer le palmarès des 10 sites les plus menacés, nous cherchons à refléter la diversité des lieux historiques du Canada et braquer les projecteurs sur les défis communs à travers le pays, par exemple, la nécessité de renforcer le financement du patrimoine, la pression du développement et la faible législation sur le patrimoine. »

Les 10 sites menacés en 2018 selon la Fiducie nationale du Canada : École secondaire Victoria, Victoria, Colombie-Britannique

Atelier de forgeron A. Minchau, Edmonton, Alberta

Natatorium de Moose Jaw, Moose Jaw, Saskatchewan

Pensionnat de Muscowequan, Lestock, Saskatchewan

Ancienne bibliothèque Carnegie et Archives de la Ville de Winnipeg, Winnipeg, Manitoba

Usine de pâtes et papiers St. Mary’s, Sault Ste. Marie, Ontario

La White House, Stratford, Ontario

Hôpital Royal Victoria, Montréal, Québec

Ponts couverts, Nouveau-Brunswick

1029, chemin Tower, Halifax, Nouvelle-Écosse

Chris Wiebe qui vivait à Winnipeg et visitait la bibliothèque Carnegie pendant ses études espère voir les archives retournées dans l’édifice de la rue William.

« C’était l'une des bibliothèques les plus dynamiques et les plus utilisées dans l'Ouest canadien pendant de nombreuses décennies au milieu du XXe siècle », affirme M.Wiebe. Ce qui serait idéal c’est que l’édifice conserve sa vocation publique comme c’était le cas auparavant. Les résidents de Winnipeg reconnaissent la valeur de ce bâtiment. »

La Ville de Winnipeg a mis en veilleuse le projet de réparation du bâtiment jusqu’à ce qu’un plan concret soit déterminé, mais n’exclue pas la possibilité de vendre l'édifice.