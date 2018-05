Dans son rapport, l'inspecteur général, Denis Gallant, révèle entre autres que l'organisme sans but lucratif « Montréal, c'est électrique » a servi de courroie de transmission entre les gouvernements et le promoteur de l'événement, Evenko, afin que l'événement puisse bénéficier de subventions et qu'il ne soit pas déficitaire.

Des projections faisant état de déficits annuels de 11 à 20 millions de dollars pendant trois ans avaient d'abord convaincu Evenko de ne pas agir comme promoteur de l'événement, souligne Me Gallant.

