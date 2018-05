La première chose à faire lorsqu'on part en forêt, selon le formateur en recherche et sauvetage Marcel Côté, c'est d'avertir quelqu'un de ce que vous allez faire.

Avertir quelqu'un et laisser de la documentation sur sa sortie, dire où, quand, comment et quand est-ce qu'on prévoit revenir, c'est essentiel. Marcel Côté, formateur en recherche et sauvetage pour l'organisme La Grande-Ourse

Selon Marcel Côté, cette information a une importance capitale lorsque des secours sont appelés et peut permettre d'accélérer les recherches.

Il ajoute que chaque personne qui s'aventure en forêt devrait avoir une trousse de base pour lui permettre de survivre en cas de pépin.

10 ARTICLES À EMPORTER : lampe de poche

allumettes

sifflet

nourriture et eau

chapeau ou casquette, imperméable

cellulaire, boussole et cartes

trousse de premiers soins

abri de survie

couteau de poche

protection solaire Source : Recherche et sauvetage Canada Source : Recherche et sauvetage Canada

Tout le monde peut se perdre en forêt

Même si vous êtes expérimenté et connaissez bien le territoire où vous vous aventurez, Marcel Côté affirme que tout le monde peut se perdre en forêt. Il précise que les sorties les plus à risque sont souvent les plus courtes.

Quand on part pour un voyage de pêche, on apporte tout ce qu'il faut. [...] Les randonnées les plus à risque sont les randonnées les plus rapprochées de la maison. Marcel Côté

Marcel Côté est formateur en recherche et sauvetage. Il a également participé aux recherches entourant la disparition de trois hommes dans le Kamouraska, la semaine dernière. Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

Pour Michael Lizotte, fondateur de l'école de survie Redbeard Survival, les gens sous-estiment souvent l'importance de se préparer à toutes sortes d'éventualités lorsqu'ils se rendent en forêt.

« J'ai rencontré beaucoup de gens qui disent ne pas avoir besoin de notions de base en survie, parce qu'ils ont été dans l'armée ou parce que ce sont des gars de bois, mais souvent, ce sont ces personnes-là qui sont le plus à risque. »

M. Lizotte ajoute que personne n'est invincible et que les personnes qui ont un état de santé particulier doivent prévoir des médicaments pour deux ou trois jours.