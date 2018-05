La mort de Gerald Burnouf a été déclarée au centre correctionnel, à la suite de l’échec de la tentative de réanimation réalisée par le personnel médical.

En Saskatchewan, il est obligatoire de mener une enquête quand une personne perd la vie en détention, si le coroner estime que la mort aurait pu être évitée et qu’elle n’est pas entièrement due à des causes naturelles. Le cas de Gerald Burnouf remplit chacun de ces critères.

Le but de l’enquête est notamment de déterminer les causes médicales et les circonstances de la mort du détenu. Des recommandations pourront également être faites pour éviter que des cas similaires ne se reproduisent.

L’enquête menée par le coroner de Regina, Neil Robertson, aura lieu toute la semaine à la Cour du Banc de la Reine de Saskatoon et se terminera vendredi.