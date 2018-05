Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Luc Blanchette, en a fait l'annonce lundi matin à Rouyn-Noranda.

Deux des six projets sélectionnés touchent l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre, soit ceux de la Conférence des préfets et des Carrefours Jeunesse-Emploi de la région.

« On va dépenser 2,1 millions de dollars, il y aura des déboursés qui vont se faire sur plusieurs années. Ça touche notamment l'attraction de la main-d'œuvre, Québec branché, les agriculteurs, la recherche autant du côté du Cégep que de l'Université, donc ce sont de beaux projets très structurants que la région a choisis, a retenu à partir de son comité d'analyse des projets », précise Luc Blanchette, ministre régional.

Relève agricole

Le syndicat des producteurs de bovins de l'Abitibi-Témiscamingue reçoit une somme de plus de 42 000 $ pour favoriser la relève agricole.

« L'idée de la démarche, c'est que les producteurs se mettent ensemble pour monter un troupeau d'environ 30 vaches. Par exemple, un producteur fournit une vache, vendue à rabais, moins chère que le prix du marché pour aider financièrement la relève à se partir. L'autre partie de ce projet-là, c'est d'avoir un mentor pendant cinq ans pour la relève, pour l'accompagner dans son démarrage, pour éviter les écueils de la production », indique Stanislas Gachet, président du syndicat