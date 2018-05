Un texte de Cécile Gladel

Une femme, qui s’était tailladé les veines des poignets, a confié son sac à l’écrivaine sur le toit d’un hôtel de Valence, en Espagne, avant de sauter du troisième étage. Annie Perreault somnolait sur une chaise alors que son conjoint était au bord de la piscine avec leurs enfants.

L’histoire de La femme de Valence mélange habilement la fiction et la réalité, sans qu’on sache ce qui est vrai ou faux. La romancière garde une certaine pudeur au sujet des conséquences de ce drame sur sa vie.

À la suite de cette épreuve, c’est la réaction d’impuissance qu’elle voulait explorer et comprendre, la sienne et celle de Claire Halde, son héroïne. C’est ainsi qu’elle a voulu écrire un roman après avoir écrit un poème sur l'événement, Le ciel de Valence, qui lui a permis d'être finaliste du Prix de poésie Radio-Canada 2015.

On part de soi, ce qui s’inscrit dans son corps. Après, je suis allée plus loin; c’est une exagération. Claire, c’est un personnage qui s’est tissé au fil des pages. Il y a aussi quelque chose de la conquête de la liberté de la femme. Il y a aussi eu ce que j’ai entendu autour de moi. Ce sentiment d’impuissance est quelque chose de complexe. Je ne suis pas allée dans la psychologie, je l’ai plus décrit. Annie Perrault

Une écriture fragmentée

Annie Perreault écrit en fragments, soit différents segments qu’elle assemble ensuite. « C’est quelque chose que j’aime, ce type d’architecture. Je le fais ainsi, même si je ne sais pas si la structure va se tenir, mais je commence à me faire confiance dans cet assemblage », explique-t-elle.

En tournant les pages du roman, on suit l’histoire de Claire en même temps que celle de sa fille, qui court son premier marathon à Valence des années plus tard. On passe ainsi d’un chapitre à l’autre et d’une décennie à une autre, de l’histoire de la mère à celle de la fille.

L'autrice Annie Perreault Photo : Radio-Canada/Hamza Abouelouafaa

La course est aussi en quelque sorte l’un des personnages du livre. Claire est une coureuse, tout comme sa fille. La course occupe également une place importante dans la vie d’Annie Perreault depuis le drame. « C’est le moment où je me suis mise à courir. Ça a affirmé mon goût de ce sport. »

Cela lui a permis de nous transmettre le sentiment de la coureuse lors d’un marathon. Lorsqu’on lit les réflexions de la fille de Claire en pleine course, il n’y a aucun point. Le paragraphe s’écoule en une seule phrase au fil des kilomètres.

« J’avais envie de reproduire la divagation, la pensée et les sensations du corps. Cette fluidité de l’esprit permet un dégagement. J’ai fait une dizaine de marathons. Ça m’a beaucoup accompagnée », dit Annie Perreault.

Cependant, l’écrivaine n’a jamais couru le marathon de Valence. Elle s’est aidée de Google Maps pour ajouter les détails visuels à la course de la fille de Claire.

À écouter : Le roman La femme de Valence : survivre à un traumatisme

Une trilogie pour La femme de Valence?

La fin du roman laisse la porte grande ouverte à une suite. Annie Perreault ne la ferme pas, mais n’a pas encore pris de décision.

« Mon écriture est un accès sur les lieux. Je savais que j’en avais fini avec l’Espagne, mais pas avec le personnage », souligne-t-elle.

Si elle a choisi le lieu de son prochain roman, elle n’en a pas encore choisi les personnages. Est-ce que Claire et sa fille reviendront?

J’y réfléchis. Je laisse ça se déposer. La seule chose que je sais est que mon prochain roman se déroulera en Sibérie. Je verrai en cours d’écriture ce qui arrivera, mais ça me tente de faire une suite. En fait, ça pourrait être deux livres de plus pour être une trilogie. Annie Perreault

Est-ce que La femme de Valence pourrait devenir un film? « J’ai vu un film dès le départ, avoue Annie Perreault. J’ai l’impression que la femme qui saute du toit sort d’un film de David Lynch. Le décor, la ville un peu déserte... »

L’écrivaine explique avoir écrit quelque chose de très visuel. « J’ai essayé, par la langue et la ponctuation, de rendre le mouvement d’une caméra. »

La femme de Valence est un roman d'Annie Perreault Photo : Alto

D’ailleurs, l’abondance de détails dans le roman, la description des lieux avec minutie, rend son écriture très scénographique, ce qui se transpose facilement pour le grand écran.

« J’ai revu des films de David Lynch pendant l’écriture et c’est ainsi que j’ai su qu’il me fallait un troisième élément, le marathon, pour avoir la structure des films de Lynch », souligne Annie Perrault.

L’un des éléments du livre est le fameux sac que la femme a confié à Claire avant de sauter dans le vide. « J’avais de la difficulté à l’ouvrir dans la fiction. C’était sacré. C’était un poids pour moi en écrivant. »

On ose une question supplémentaire, que l’écrivaine ne désire pas approfondir, à propos du drame. Dans la vraie vie, est-ce qu’Annie Perreault a ouvert le sac que lui avait confié l’inconnue? « Je ne l’ai pas ouvert. Je l’ai donné aux ambulanciers. La scène est floue. Je ne suis pas certaine à 100 % qu’elle soit décédée, et je n’ai jamais cherché à savoir qui était cette femme », conclut-elle.