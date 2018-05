Les régions sont présentées par ordre alphabétique.

Bas-Saint-Laurent

Bière Fest Rivière-du-Loup

Plus de détails à venir.

Nombre de microbrasseries présentes : information à venir

Dates : du 13 au 15 septembre

Prix d’entrée : information à venir

Bière Fest de Rimouski

Organisé comme un festival brassicole dans sa forme la plus traditionnelle, le Bière Fest de Rimouski offre aux visiteurs de la bière et d’autres boissons alcoolisées ainsi que des produits gourmands du terroir.

Nombre de microbrasseries présentes : information à venir

Dates : du 14 au 16 juin

Prix d’entrée : gratuit. Forfaits entre 23 et 126 $, incluant le bock et des coupons de dégustation; 10 $ pour 10 coupons de dégustation additionnels.

Capitale-Nationale

Festibière de Québec

L’événement est accessible à toute la famille. En plus de la bière, les festivaliers pourront y déguster des spiritueux, des produits du miel, des cocktails et du vin. Plus de détails à venir.

Nombre de microbrasseries présentes : information à venir

Dates : du 16 au 19 août

Prix d’entrée : gratuit. 13 $ pour le verre de dégustation (obligatoire pour consommer les produits des microbrasseries); 8,70 $ pour 10 jetons de dégustation.

Festival des brasseurs et artisans de Québec

Cet événement se consacre aux microbrasseries et aux producteurs de la grande région de Québec. Plus de détails à venir.

Nombre de microbrasseries présentes : information à venir

Dates : information à venir

Prix d’entrée : information à venir

Charlevoix

Festival des bières de Charlevoix

L’événement prendra place juste à l’extérieur du Casino de Charlevoix, ce qui offrira aux festivaliers une vue époustouflante sur le fleuve Saint-Laurent. La liste des exposants, tant du côté de bière que de ceux des restaurateurs et des produits du terroir, est encore en construction.

Nombre de microbrasseries présentes : 12 (un plus grand nombre d’entre elles sera bientôt annoncé)

Dates : du 5 au 7 juillet

Prix d’entrée : gratuit. Forfaits incluant le verre de dégustation et des jetons de dégustation entre 20 et 75 $.

Chaudière-Appalaches

Festibière de Lévis

Le festival aura lieu au Quai Paquet de Lévis et est accessible à toute la famille. Les festivaliers pourront participer à différentes activités d’art et à des jeux pour toute la famille en plus de déguster différents produits du terroir québécois.

Nombre de microbrasseries présentes : 40 (un plus grand nombre d’entre elles sera bientôt annoncé).

Dates : du 28 juin au 1er juillet

Prix d’entrée : gratuit. 15 $ pour le verre de dégustation (obligatoire pour consommer les produits des microbrasseries); 8,70 $ pour 10 jetons de dégustation.

Côte-Nord

Festival de la bière de la Côte-Nord

Baie-Comeau accueillera en août cet événement brassicole qui offre une programmation musicale mettant à l’honneur des groupes et artistes locaux. Plus de détails à venir.

Nombre de microbrasseries présentes : 16 (un plus grand nombre d’entre elles sera bientôt annoncé)

Dates : du 2 au 4 août 2018

Prix d’entrée : forfaits entre 17 et 50 $ (incluant le verre officiel, obligatoire pour avoir accès aux dégustations) pour les 18 ans et plus; forfaits entre 17 et 19 $ pour les 6 à 17 ans (obligatoires pour entrer sur le site); gratuit pour les 5 ans et moins.

Estrie

Festibière de Sherbrooke

Organisé à la façon d’un beer garden, le Festibière de Sherbrooke s’emparera du parc Victoria avec des activités, des conférences et des spectacles. Le Beertruck du festival sera aussi de la partie avec son porte-parole, Philippe Wouters, pour des séances de dégustation de bières et des ateliers.

Nombre de microbrasseries présentes : 29

Dates : du 25 au 27 mai

Prix d’entrée : gratuit. 13 $ pour le verre de dégustation (obligatoire pour consommer les produits des microbrasseries); 8,70 $ pour 10 jetons de dégustation.

Grande Coulée de Mont Orford

Ce festival est aussi l’occasion pour Mont Orford de lancer officiellement la saison des couleurs dans la région. L’événement aura lieu au sommet de la montagne et sera accessible à toute la famille. Plus de détails à venir.

Nombre de microbrasseries présentes : 24

Dates : du 14 au 16 septembre

Prix d’entrée : gratuit. Par contre, il faut acheter un forfait pour avoir accès aux dégustations.

Lanaudière

Oktoberfest de Repentigny

Affectueusement appelé l’« Okto », cet événement désormais incontournable dans Lanaudière en est à sa quatorzième année. Plus de détails à venir.

Nombre de microbrasseries présentes : information à venir

Dates : du 7 au 9 septembre

Prix d’entrée : information à venir

Laurentides

Festival brassicole des Laurentides

Les visiteurs auront droit à une belle variété d’ateliers et d’activités pendant les deux jours du festival, qui aura lieu à Saint-Faustin–Lac-Carré. Les exposants gourmands et les artisans de la programmation seront, pour la plupart, originaires de la région.

Nombre de microbrasseries présentes : 27 (cela comprend tous les exposants)

Dates : le 30 juin et le 1er juillet

Prix d’entrée : pour l’instant, seul le passeport 2 jours est offert en prévente à 15 $, incluant un verre et une dégustation de 4 oz. Gratuit pour les 17 ans et moins.

Oktobierfest de Sainte-Adèle

Il s’agira de la dixième édition de l’Oktobierfest de Sainte-Adèle en septembre prochain. Plus de détails à venir.

Nombre de microbrasseries présentes : information à venir

Dates : du 28 au 30 septembre

Prix d’entrée : information à venir

Laval

Festival des bières de Laval

Le Festival des bières de Laval en est seulement à sa quatrième année, mais il est déjà un incontournable de la région pendant l’été. Les visiteurs y découvriront des bières, bien sûr, mais aussi des cidres, des spiritueux et des produits gourmands québécois.

Nombre de microbrasseries présentes : 40

Dates : du 13 au 15 juillet

Prix d’entrée : 10 $ pour une journée; 17 $ pour 3 jours; 5 $ pour le verre officiel (facultatif); entre 2 et 10 $ par dégustation. L’entrée est gratuite pour les 17 ans et moins.

Mauricie–Centre-du-Québec

Foire bières, bouffe et culture de Princeville

En plus du volet brassicole, la Foire offrira dans sa programmation des spectacles musicaux et une exposition de voitures. Informations à venir.

Nombre de microbrasseries présentes : 17

Dates : du 7 au 12 août

Prix d’entrée : gratuit. Dégustations en surplus.

Drummond en bière

Ce festival offre la formule classique des événements brassicoles : de la bière québécoise, de la musique et des restaurateurs locaux pour rassasier les visiteurs affamés.

Nombre de microbrasseries présentes : 19

Dates : du 7 au 10 juin

Prix d’entrée : entre 12 et 29 $, incluant le verre de dégustation dans certains cas. Dégustations en surplus; entre 3 et 5 $ par remplissage. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Festival brassicole de la Mauricie

Cet événement fait honneur aux microbrasseries et malteries du Québec ainsi qu’aux producteurs agricoles de la Mauricie. Plus de détails à venir.

Nombre de microbrasseries présentes : information à venir

Dates : du 13 au 15 juillet

Prix d’entrée : information à venir

Soirée des brasseurs de Shawinigan

La Soirée des brasseurs souffle sa neuvième bougie cette année. Si c’est surtout LA soirée du 11 août qui attire l’attention et les visiteurs, il y aura des activités au calendrier tout le week-end. Plus de détails à venir.

Nombre de microbrasseries présentes : information à venir

Dates : du 10 au 12 août

Prix d’entrée : information à venir

Festival Bière et poutine de Trois-Rivières

La caractéristique distinctive de cet événement? Tous ses profits vont à Leucan Mauricie et Centre-du-Québec! Une bonne raison d’aller déguster de la poutine en agréable compagnie. Font aussi partie de la programmation des concours de poutine et un Défi têtes rasées.

Nombre de microbrasseries présentes : information à venir

Dates : du 21 au 23 septembre

Prix d’entrée : gratuit, mais une contribution volontaire est demandée pour Leucan Mauricie et Centre-du-Québec. Verre officiel (obligatoire pour consommer de la bière au festival) à 10 $.

Montérégie

Bières et saveurs de Chambly

Jadis appelé le Festibière de Chambly, le Bières et saveurs porte bien son nom : sur le magnifique site à proximité du bassin de Chambly, les visiteurs ont accès à plus d’une centaine d’exposants québécois de toutes sortes.

Nombre de microbrasseries présentes : information à venir

Dates : du 31 août au 3 septembre

Prix d’entrée : entre 12 et 30 $; entre 2 et 6 $ par dégustation de 4 oz; gratuit pour les moins de 17 ans.

Festi-Bières du Suroît

Cet événement de Salaberry-de-Valleyfield, en plus d’être un rassemblement pour les passionnés de bières, est une collecte de fonds destinée au projet Défi-Logis de l’Association pour les personnes ayant une déficience intellectuelle du Suroît. Le Festi-Bière respecte la formule traditionnelle des festivals brassicoles.

Nombre de microbrasseries présentes : 11

Dates : du 7 au 10 juin

Prix d’entrée : entre 10 et 30 $; gratuit pour les 17 ans et moins. À noter : l’achat d’un billet est considéré comme un don.

Festival des bières de Waterloo

Il s’agira de la troisième édition de cette journée festive. Plus de détails à venir.

Nombre de microbrasseries présentes : information à venir

Dates : 22 septembre

Prix d’entrée : information à venir

Montréal

Mondial de la bière

Né à Montréal, le Mondial de la bière est désormais organisé au Brésil et en France. Cet événement offre une belle variété de bières de microbrasseries canadiennes, mais ce sont surtout les cuvées internationales, offertes dans la zone VIP, qui valent le détour.

Nombre de microbrasseries présentes : information à venir

Dates : du 6 au 9 juin

Prix d’entrée : gratuit; 1 $ par coupon de dégustation (entre 2 et 8 coupons sont nécessaires pour une dégustation). Les visiteurs peuvent apporter leur verre.

Immersion brassicole unique (IBU)

Après une première édition en 2016, les organisateurs de l’ IBU ont décidé de ne pas répéter l’expérience en 2017 pour se concentrer sur l’événement de 2018. Plus de détails à venir.

Nombre de microbrasseries présentes : information à venir

Dates : information à venir

Prix d’entrée : information à venir

Outaouais

Festibière de Gatineau

Proposant des conférences, des ateliers, de nombreuses activités et des spectacles dans sa programmation, le Festibière de Gatineau aura de quoi divertir tous les festivaliers venus découvrir les exposants très variés : vignobles, camions de rue, producteurs agroalimentaires, distilleries, cidreries et plus encore.

Nombre de microbrasseries présentes : 35 (un plus grand nombre d’entre elles sera bientôt annoncé)

Dates : du 31 mai au 2 juin

Prix d’entrée : entre 10 et 30 $ pour les 18 ans et plus; entre 5 et 8,50 $ pour les 12 à 17 ans; gratuit pour les 11 ans et moins. Verre de dégustation inclus; dégustations en surplus (moyenne de 2 $ par dégustation de 4 oz).

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Festival des bières du monde de Saguenay

La programmation musicale de l’événement devrait attirer les foules à Chicoutimi! Sean Paul, Éric Lapointe, Three Days Grace, Valaire et Grimskunk sauront divertir les festivaliers venus découvrir les 450 bières au menu du festival.

Nombre de microbrasseries présentes : 40

Dates : du 19 au 22 juillet

Prix d’entrée : forfaits incluant le verre de dégustation et des jetons de dégustation entre 20 et 75 $ (spectacles en surplus); gratuit pour les 8 ans et moins.

Festival des brasseurs de Dolbeau-Mistassini

Plus de détails à venir.

Nombre de microbrasseries présentes : information à venir

Dates : les 24 et 25 août

Prix d’entrée : information à venir

Festival des bières d’Alma

Le dévoilement de la programmation sera fait le 30 mai 2018.

Nombre de microbrasseries présentes : information à venir

Dates : du 26 au 28 juillet

Prix d’entrée : information à venir