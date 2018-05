Selon des documents du ministère du Travail de la Nouvelle-Écosse, obtenus en vertu d’une demande d’accès à l’information, la mine Donkin a été soumise à 26 inspections entre février 2017 et février 2018, résultant en 35 ordres d’exécution et 71 avertissements.

Les rapports des inspecteurs font état de chute de pierres, d’instabilité du toit, d’usage approximatif des outils de mesure des niveaux de gaz dans l’air, et de problèmes avec les plans d’urgence.

En mars dernier, Radio-Canada s’était entretenu avec trois anciens employés, licenciés en novembre, qui dénonçaient les conditions de travail dont ils disaient avoir été témoins et considéraient comme dangereuses.

Scott Nauss, directeur des inspections au ministère du Travail de la Nouvelle-Écosse, insiste pour dire que la mine est sécuritaire et croit que la compagnie Kameron Coal, qui est propriétaire des installations au Cap-Breton, fait tout en son possible pour réagir adéquatement aux recommandations de la province.

Pour Gary Taje, du syndicat United Mine Workers of America (UMWA), qui représente des travailleurs des mines de charbon au Canada et aux États-Unis, la sécurité des mineurs de Donkin, qui ne sont pas syndiqués, est clairement en jeu. La mine n’est pas à l’abri d’une tragédie majeure, croit-il.

« Tout ce que ça prend, c’est une étincelle »

Le gouvernement doit faire inspecter et donner son approbation à l’utilisation de certaines pièces d’équipement électrique dans une mine de charbon. Un équipement défectueux peut créer des étincelles qui, combinées au méthane et à la poussière de charbon que l’on retrouve dans l’air, représentent un risque majeur d’explosion.

Or, les inspecteurs du ministère du Travail ont noté la présence dans la mine d’équipement électrique qui n’avait pas été approuvé. « Il est impératif que cette pratique ne se répète pas », peut-on lire dans la note d’un inspecteur en septembre.

Tout ce que ça prend, c’est une étincelle. C’est tout ce dont vous avez besoin pour causer une explosion de l’ampleur de celle de Westray. Gary Taje

Pour Gary Taje, du syndicat United Mine Workers of America (UMWA) Photo : Radio-Canada

Dans son rapport du 31 mai 2017, un inspecteur a remarqué des étincelles sortant de la machine de minage d’un travailleur.

Il a été déterminé que des étincelles provoquées par une telle machine ont causé l’explosion qui a tué 26 travailleurs de la mine de charbon Westray, à Plymouth en Nouvelle-Écosse le 9 mai 1992.

Par ailleurs, les inspections ont relevé de nombreuses irrégularités dans les méthodes de mesure de qualité de l’air à l’intérieur de la mine.

La détection du méthane en particulier semblait poser problème. Le méthane est un des plus grands facteurs de risque d’explosion dans une mine. Il doit donc être mesuré en tout temps. Or, les rapports font état d’appareils de mesure du méthane introuvables dans certains cas, ou posés incorrectement. Deux autres détecteurs de méthane en un même endroit donnaient des lectures différentes.

Six mois après l’ouverture de la mine, le plan de celle-ci pour mesurer la qualité de l’air ne respectait toujours pas les normes gouvernementales, en dépit du fait que le ministère du Travail avait examiné le plan soumis par la compagnie et suggéré des manières de l’améliorer pour le rendre conforme aux lois en vigueur.

La mine mesurait alors la poussière de charbon dans l’air, mais aucun des autres contaminants auxquels les mineurs risquent d’être exposés, comme la silice. Les rapports notent cependant que l’exposition à la poussière de charbon se situait à un niveau raisonnable.

L'entrée de la mine Donkin au Cap-Breton Photo : Elisa Serret

Chutes de pierres

Les inspections réalisées à la mine Donkin témoignent des difficultés récurrentes à prévenir la chute de pierres et l’affaissement des toits des galeries.

Kameron Coal a tenté de remédier aux problèmes en installant des grillages et en augmentant le nombre de boulons d’ancrage dans la roche. « Les employés n’ont pas été exposés à des risques de chutes de matériel », selon M. Nauss, qui dit qu’il n’y a plus eu de chute de pierre après l’installation de boulons supplémentaires.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, les chutes de pierre sont imputables pour 40 % des décès survenus dans les mines souterraines aux États-Unis de 1999 à 2008, et blessent environ 500 travailleurs du charbon par an.

Les documents du ministère du Travail indiquent qu’un contractant a été blessé lorsqu’un morceau de charbon s’est décroché d’un mur et l’a atteint à la cheville. Ce travailleur était à son poste le lendemain, selon le ministère.

Six autres travailleurs ont été blessés, dont un qui est tombé d’une échelle et plusieurs pour des blessures liées à un manque d'ergonomie, par exemple l'exécution de mouvements répétés. Deux des six travailleurs ont dû s’absenter du travail le lendemain.

La mine de charbon Donkin au Cap-Breton Photo : Elisa Serret

Stabilité du toit

La mine a élaboré un plan pour évaluer l’état du toit des galeries, mais le ministère du Travail a remarqué qu’elle ne suivait pas son propre plan.

Des instruments appelés témoins existent pour repérer les mouvements du toit des mines. Certains de ces instruments étaient mal installés, et des pièces manquaient sur quelques autres. Ces manquements signifient qu’un mouvement du toit aurait pu se produire sans qu’il ne puisse être mesuré.

Les témoins installés correctement ont révélé qu’à certains endroits, le toit de la galerie avait bougé de neuf centimètres.

Les inspecteurs ont relevé des « dommages importants » à certaines intersections des galeries où de l’équipement heurtait le mur et risquait de nuire à la stabilité du toit.

Équipes de secours et plan d'évacuation

En juillet 2017, le ministère du Travail a constaté qu’il y avait à la mine Donkin suffisamment de travailleurs pour former deux équipes de secours en cas d’urgence. Or, les normes stipulent qu’il en faut trois.

Pour pallier cette situation, la mine Donkin avait un accord avec la mine de sel K+S Windsor Salt à Pugwash, qui pouvait dépêcher des équipes de secours additionnelles en cas de besoin. Mais Pugwash est situé à quelque 380 kilomètres de la mine Donkin, soit à environ quatre heures et demie de route.

Cela peut représenter une question de vie ou de mort. Le temps que ça prend pour obtenir du renfort, des gens peuvent mourir. Gary Taje

Scott Nauss, du ministère du Travail, indique que Kameron Coal emploie maintenant le nombre requis d’équipe de secours, sur place à la mine Donkin.

Scott Nauss, directeur des inspections au ministère du Travail de la Nouvelle-Écosse Photo : Radio-Canada

À deux reprises, des inspecteurs ont exprimé des préoccupations à l’égard du programme de santé et sécurité au travail de la mine, le trouvant vague pour une mine de cette taille et un lieu de travail aussi complexe. La province indique que ce problème a depuis été corrigé.

Il n’existait pas de plan d’urgence, de système de détection des incendies ou de système d’alarme reliant toute l’usine de transformation du charbon, qui est à la surface. La province dit avoir informé le bureau du commissaire aux incendies. Elle indique que l’usine a, dans ce cas également, rectifié la situation et répond maintenant aux normes.

Des inspecteurs ont aussi relevé l’absence d’indications aux travailleurs sur la manière d’évacuer les lieux, et ont indiqué que l’affichage était presque inexistant, ce qui « aurait pu avoir un impact sur une réponse d’urgence ».

Ils ont aussi indiqué que certains rapports que doivent remplir les employés à la fin de leur quart de travail, au sujet notamment de l’aération et des niveaux de gaz, ne contenaient que des informations minimales.

Autres infractions diverses

Au cours de cette première année à la mine Donkin, les inspecteurs ont colligé de nombreuses infractions diverses, comme des accumulations de charbon et d’eau compliquant l’accès à certains endroits, au moins un câble couché dans une flaque d’eau, des boyaux d’incendie et des extincteurs manquants, des monticules de poussière de charbon, et une « abondance de matériaux combustibles et de déchets » à un endroit. Laissé seul à la surface, un autre inspecteur a remarqué que, pendant plusieurs minutes, il n’y avait personne pour déclencher en cas de besoin l’alarme qui ordonne aux mineurs d’évacuer la mine.

Ces infractions peuvent être relativement mineures, admet Gary Taje du syndicat UMWA, mais elles peuvent démontrer un laisser-aller et une insouciance à l’égard des règles de sécurité.

La mine soumise à des inspections rigoureuses

La compagnie Kameron Coal a décliné une demande d’entrevue.

Dans un communiqué, le vice-président de Kameron Coal, Shannon Campbell, a indiqué que la compagnie était déterminée à créer un environnement de travail sans danger, et à ne plus recevoir d’ordres d’exécution.

La compagnie Kameron Coal et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse affirment que les normes de santé et de sécurité pour les mines souterraines sont très sévères.

Le travail accompli par les inspecteurs du ministère du Travail est remarquable, selon Gary Taje. Alors que la plupart des mines sont soumises à des inspections toutes les quatre ou cinq semaines, la mine Donkin reçoit la visite d’inspecteurs toutes les deux semaines environ.

« Ils travaillent très fort en Nouvelle-Écosse pour s’assurer que les mines sont sécuritaires. C’est presque du jamais vu qu’une mine souterraine soit visitée toutes les deux semaines par un inspecteur du gouvernement. Ce n’est pas la norme », avoue le chef syndical.

La province, quant à elle, estime que la mine Donkin est sécuritaire malgré la litanie de sujets sur laquelle elle a été rappelée à l’ordre.

« Sur une base quotidienne, nous ne voyons pas de danger imminent », affirme Scott Nauss. « Je crois que la mine opère de façon sécuritaire et que la compagnie s’efforce de corriger les problèmes que nous rapportons. »

Avec les informations de Frances Willick de CBC et d'Elisa Serret de Radio-Canada Acadie