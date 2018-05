On estime qu’environ 20 000 enfants autochtones canadiens ont été séparés de leurs parents par les services sociaux et confiés à des familles non autochtones entre les années 1960 et le début des années 1980. La plupart ont été privés de tout contact avec leur culture, leur langue ou leur communauté. Certains ont subi de mauvais traitements.

Les traumatismes de ce déracinement se font toujours sentir aujourd’hui.

Les excuses prononcées lundi à l'assemblée albertaine par la première ministre Rachel Notley marquent le terme d'un long processus de consultation sur la meilleure façon de le faire.

« C’est une étape importante pour aider nos communautés à accomplir ce qu'elles ont à faire, pour mettre en place des programmes d’aide et pour faire comprendre la situation au grand public », juge Adam North Peigan, le président de la Société albertaine de la rafle des années 1960.

Ce sont les provinces, y compris l’Alberta, qui ont appliqué la politique gouvernementale et qui sont allées prendre les enfants autochtones. Adam North Peigan, président de la Société albertaine de la rafle des années 1960

Le Manitoba a présenté des excuses similaires en 2015 et la Saskatchewan a annoncé qu'elle s'excuserait également.

Le fédéral s’est entendu pour verser 875 millions de dollars pour les victimes de la rafle, avec un maximum de 50 000 $ par personne. Les Métis sont exclus de cette entente.