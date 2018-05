Un texte de Marie-Hélène Paquin

Les pompiers du service de sécurité incendie de Rouyn-Noranda ont reçu l'appel à 22 h 12 dimanche soir.

« L'information initiale disait qu'il y avait de la fumée apparente au niveau d'un calorifère, affirme le chef de division aux opérations, Stéphane Royer. [À la suite de ça], il y a eu un autre appel au niveau de la centrale 911 d'un voisin qui voyait des flammes et de la fumée à l'extérieur du bâtiment. »

Pas de blessés

« À notre arrivée sur les lieux, on a constaté qu'effectivement, il y avait de la fumée apparente et des flammes apparentes. On a débuté l'intervention à partir de ce moment-là. L'information initiale disait que c'était un trois logis, avec six résidents à l'intérieur. À notre arrivée, le bâtiment était complètement évacué », ajoute Stéphane Royer.

L'incendie a été maîtrisé vers 23 h 15 et était complètement éteint vers 0 h 40.

Au plus fort de l'incendie, 35 pompiers combattaient le brasier.

D'origine électrique

L'enquête sur les causes de l'incendie a révélé qu'il était d'origine électrique.

Des six résidents, deux ont été pris en charge par la Croix Rouge et les quatre autres ont été logés chez de la famille ou des amis.

Par ailleurs, les pompiers avaient été appelés, quelques heures auparavant, pour un début d'incendie mineur sur l'avenue Du Lac.