Un texte de Roxanne Simard

La députée péquiste Mireille Jean et architecte de formation dénonce la démolition de la maison Riverin. Elle demande à la ville de mieux protéger l’architecture en instaurant une politique du patrimoine bâti ou en la mettant à jour s'il en existe une.

« Une politique du patrimoine bâti ça permet d’avoir une cohérence dans les choix. On ne peut pas continuer de faire du cas par cas. Un propriétaire qui veut faire quelque chose avec son immeuble il a le droit, mais il faut qu’une politique puisse encadrer comment on peut le faire », a-t-elle affirmée en entrevue à l'émission Y'a des matins.

De son côté, le conseiller municipal Simon-Olivier Côté confirme que la Ville a une liste de toutes les maisons ou bâtiments à valeur patrimoniale. Celle-ci regroupe plus 90 adresses, sans compter le quartier patrimonial d’Arvida.

Le conseiller concède que des bâtiments d’intérêt ne se trouvent pas dans la liste. Il précise que celle-ci a été réalisée il y a plusieurs années.