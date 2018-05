Les origines du golf remontent au Moyen Âge. À cette époque, on joue à la soule en France, au Shinty en Écosse, au Chole en Flandre, et au Pall Mall en Italie. Ces jeux ont tous un objectif commun avec le sport d’aujourd’hui : frapper une balle avec une canne et atteindre un but avec un minimum de coup.

Au 18e siècle, les règles officielles du sport sont rédigées au club de golf de St Andrews en Écosse. Elles sont si importantes qu’on les surnomme « le cadeau de l’Écosse à l’humanité ».

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Techno Flash, 31 octobre 1971

Et comme le jeu, l’équipement a aussi beaucoup changé. Ce reportage aux accents psychédéliques tiré de l’émission Techno Flash du 31 octobre 1971 et narré par Pierre Perreault, illustre cette évolution.

La soule du 12e siècle a parcouru un long trajet. Au 20e siècle, les accessoires du golf sont devenus de véritables outils de précision. Pierre Perreault, narrateur

L’équipement du golfeur doit être confectionné de telle sorte qu’il permette aux balles de traverser de grandes distances. Fait étonnant : les balles d’autrefois étaient remplies de plumes d’oiseaux bouillies.

Le temps est donc venu pour les amateurs de dépoussiérer leurs bâtons, car la saison est officiellement recommencée.