La Table salue la création d'une université franco-ontarienne, mais souligne que les établissements qui offrent déjà des programmes en français sont aux prises avec un sous-financement chronique.

L'un des membres de la Table, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) affirme dans un communiqué que le financement de ces établissements est gelé depuis dix ans.

« Dans de telles conditions, il devient difficile pour ces institutions d’assurer un enseignement de qualité et du même niveau que celui offert en anglais », peut-on lire dans le communiqué de l'AFO.