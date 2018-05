La chef Julia Cecchetto croit que la mesure a du sens pour son service. « J’ai travaillé longtemps à Halifax et je savais que s’il y avait un problème, je n’avais qu’à appuyer sur un bouton de ma radio pour que 20 personnes accourent à ma rescousse », dit-elle.

Mais ça ne se passe pas de cette façon à Kentville, qui compte au total 16 agents. En général, seulement quatre agents sont en service simultanément.

Responsabilisation

Julia Cecchetto indique que le corps policier compte six caméras et chacun des quatre agents en service en porte une. La caméra est installée sur la veste extérieure de l’agent, qui a la responsabilité de l’allumer. Les piles peuvent durer jusqu’à douze heures et chaque caméra stocke jusqu’à 23 heures de vidéo.

Le sergent Wilf Andrews a utilisé une caméra ces deux dernières années, dans le cadre d’un projet pilote à Kentville. Il dit que ses collègues et le public ont réagi favorablement à la mesure. « Ça responsabilise le policier et le citoyen », dit-il.

Le programme coûte 15 000 $ pour cinq ans. La police de Kentville doit encore établir une politique formelle sur l’utilisation des caméras.

Effet calmant

Quand elle est en marche, la machine produit un son toutes les deux minutes. « Ça rappelle au policier et au citoyen qu’ils sont filmés et enregistrés. Les policiers ont d’ailleurs remarqué un changement dans l’attitude de leurs interlocuteurs au cours du projet pilote », dit Julia Cecchetto. « Ils sont moins agressifs. »

Les caméras sont éteintes par défaut. Les policiers devront les allumer pour filmer leurs interactions avec des citoyens. Photo : Service de police de Kentville

Les membres du public peuvent demander à l’agent de l’arrêter et il évaluera la demande, mais il n’est pas obligé d’y acquiescer. « Par exemple, dans un cas de dispute conjugale, les caméras sont en marche », dit le sergent Andrews. « Mais selon les circonstances, on pourrait les éteindre. On respecte la vie privée des citoyens. »

La police régionale du Cap-Breton examinera de près la situation à Kentville. « C’est quelque chose qui nous intéresse », affirme sa porte-parole, Desiree Vassallo. « Nous travaillons actuellement avec [le fournisseur des caméras de Kentville] Axon Canada sur différentes solutions numériques et nous considérons les caméras corporelles. Mais nous sommes encore loin de cette étape. »

Elle précise que le corps policier veut examiner les questions de protection de la vie privée pour s’assurer que ces caméras sont adéquates et efficaces pour les policiers, pour le public et pour le système judiciaire. L’Association des chefs de police de la Nouvelle-Écosse approuve en principe l’utilisation des caméras corporelles, mais a encore certaines inquiétudes relatives à la protection de la vie privée des citoyens.