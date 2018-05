L’Association des résidents de Cowichan River dénonce le bruit et l’impact environnemental du champ de tir et s'inquiète de la sécurité du quartier.

« Des champs de tir dans des parcs provinciaux et des espaces protégés sont inacceptables », écrit l’Association dans un communiqué. « Le champ de tir devrait cesser ses activités le plus tôt possible. »

Emplacement de longue date

Le Club de pêche et de chasse de Cowichan est installé au même endroit depuis les années 1960. Il détient un permis de BC Parks depuis 2006 pour son club et son champ de tir extérieur dans le parc provincial Cowichan River.

« Nous travaillons depuis deux ans [avec le club de tir] afin de trouver des façons de réduire le bruit », explique Don Cadden, directeur régional de BC Parks.

Le Club pense à limiter le nombre de jours et les heures de tir. Don Cadden, directeur régional, BC Parks

BC Parks a également embauché un expert environnemental pour mesurer l’impact des balles sur l’écosystème.

Le niveau de contamination est minime et ne nécessite pas la fermeture du champ de tir. Don Cadden, directeur régional, BC Parks

D’après des informations Matt Humphrey, CBC News