« Nous sommes encore un peu surpris », a déclaré Jordan, la propriétaire de cette tortue dont la disparition est aussi mystérieuse que sa retrouvaille.

« Nous n’avons aucun indice pour savoir d'où elle revient, tout comme nous n’avions aucune idée de la façon qu'elle avait pu disparaître », ajoute-t-il perplexe.

Avis de recherche

Khoopa est une tortue sillonnée de plus de 22 kilogrammes que Jordan a adopté il y a un an et demi.

Le reptile s'est enfui comme par enchantement de son enclos près d’Okotoks, alors que sa propriétaire était partie en vacances.

Plus d’une douzaine de bénévoles se mettent alors à sa recherche en ratissant les environs. Mais Khoopa reste introuvable pendant six jours…jusqu’à ce qu’un bénévole l'aperçoive par hasard dans le jardin de Jordan, en train de faire sa promenade habituelle.

Comment la tortue a-t-elle pu passer inaperçue pendant tellement de temps alors que des gens la recherchaient activement?

« Il n’y a que deux options possibles, pense Jordan. Soit Khoopa a dormi pendant six jours, soit on l’a prise et on l’a finalement ramenée », ajoute la propriétaire du reptile qui ne comprend toujours pas comment une tortue de cette taille a pu disparaître sans laisser de traces.

Pour elle, si la tortue était partie se promener, « on aurait pu voir où elle avait marché, surtout que l’herbe n’était pas coupée ».

Un voleur a-t-il tenté de dérober Khoopa, une tortue qui se vend jusqu’à 500 $ sur Kijiji?

Le mystère plane toujours pour Jordan qui est d’abord heureuse d’avoir pu retrouver son animal de compagnie, affamé, mais en bonne santé.