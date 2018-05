Rance Cardinal a entamé son périple le 11 avril dernier, quelques jours après l’accident entre un camion semi-remorque et un autocar à bord duquel se trouvaient des membres des Broncos de Humboldt.

Il ne se doutait pas, alors, que son expédition allait prendre tant d’ampleur et susciter tant de soutien. Une page Facebook consacrée à sa marche compte à présent plus de 10 000 membres, de nombreuses personnes lui ont offert de la nourriture et lui ont proposé de l’héberger, et il a été surnommé le Terry Fox du hockey.

Je ne fais pas ça pour l'argent, je ne fais pas cela pour la gloire. Rance Cardinal

Le jeune homme explique qu’il voulait partager la guérison et la force avec les gens en deuil.

Lui-même joueur de hockey junior à une époque, il raconte qu’il a dû faire face à la douleur, après la perte d’un frère et d’un coéquipier.

Il raconte qu’il s’est d’abord tourné vers l’alcool et la drogue pour atténuer la souffrance et qu’il lui a fallu des années pour se débarrasser de ses démons.

« C'est une source d'inspiration pour nous tous ici », dit Becky Ell de Humboldt, une des personnes qui sont venues féliciter Rance Cardinal.

Des membres de sa famille et des amis ont fait le voyage de la communauté d’origine du jeune homme, Saddle Lake, en Alberta.

Sa mère, Sherrie Lee Cardinal, affirme qu’elle n’a pas vu son fils depuis trois ans.

« Toutes les vies qu'il a touché, c'est si beau de savoir qu'il est mon fils, c'est un honneur, je suis si fière », exprime-t-elle avec émotion.

Avec les informations de Janani Whitfield, CBC News