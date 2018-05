Cette distinction, octroyée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, a pour but de souligner leur contribution remarquable au développement, à la promotion et au rayonnement des arts et des lettres au Québec.

Victor-Lévy Beaulieu reçoit ce titre pour souligner son « œuvre colossale ». L'écrivain a écrit plus d'une cinquantaine de romans, d'essais, de pièces de théâtre et de séries télé, notamment L'Héritage, Montréal P.Q. et Bouscotte.

Il est également connu comme polémiste et éditeur. Il dirige toujours une maison d'édition à Trois-Pistoles.

Victor-Lévy Beaulieu Photo : Radio-Canada

Jeannot Painchaud est cofondateur du Cirque Éloize. Depuis sa fondation, il y a 25 ans, le Cirque Éloize a fait rayonner le cirque québécois dans plus d'une cinquantaine de pays et 3000 personnes y ont travaillé.

« Ça représente 25 années de travail. [...] Je pense que c'est tout un mouvement qui est né à cette époque-là. On a eu la chance de faire partie d'un groupe qui a un peu transformé la discipline du cirque, qui est devenu plus moderne », a affirmé Jeannot Painchaud dans une récente entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure.

Le spectacle Saloon du Cirque Éloize Photo : Radio-Canada

Joséphine Bacon, pour sa part, est à la fois poète, réalisatrice de documentaires et traductrice innue. Originaire de Pessamit, Joséphine Bacon tente de perpétuer la tradition de ses ancêtres. Elle est régulièrement invitée à participer à des spectacles de poésie à travers la planète.