En faisant du Groupe Juste pour rire une entreprise majoritairement canadienne, les partenaires américains à l’origine de l’achat deviennent ainsi admissibles aux crédits d’impôt fédéraux et provinciaux.

Le 21 mars dernier, l’agence américaine ICM Partners et l’humoriste canadien Howie Mandel annonçaient qu’ils se portaient acquéreurs du Groupe Juste pour rire pour la somme de 65 millions de dollars.

Le joyau de l’humour québécois avait été mis en vente par son créateur, Gilbert Rozon, dans la foulée des accusations d’agression et de harcèlement sexuel portées contre l’homme d’affaires par plusieurs femmes du milieu artistique.

La prise de possession de 51 % des actions du Groupe Juste pour rire par evenko et Bell évitera également aux investisseurs américains une série de vérifications de la part du gouvernement fédéral qui garde un œil sur la vente de produits culturels canadiens à des intérêts étrangers.

Bien qu’ICM Partners avait d’entrée de jeu promis de maintenir toutes les activités de Juste pour rire au Québec et son siège social à Montréal, l’implication majoritaire de Bell et evenko consolide les activités du groupe dans la province.

Les deux entreprises connaissent également très bien les activités de Juste pour rire dans la mesure où Bell était l’un des principaux commanditaires du Festival Juste pour rire alors qu’evenko, gestionnaire du Centre Bell, produit chaque année 1200 événements au Canada et aux États-Unis, dont le Festival de Jazz de Montréal, et les festivals de musique Osheaga, Heavy Montréal et ÎleSoniq.

Le Groupe Juste pour rire, quant à lui, est devenu une véritable multinationale de l’humour au cours des années.

En plus du Festival Juste pour rire et de sa version anglaise Just For Laughs, le groupe possède plusieurs autres festivals à l’étranger, des tournées de spectacles d’humour et des émissions de télévision.

L’entreprise, qui a des divisions en France et aux États-Unis, mène des activités de production et de distribution dans plus de 135 pays et son contenu est notamment diffusé à bord des avions d’une centaine de lignes aériennes.