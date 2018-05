En mai 2016, un passager d'un autobus d'OC Transpo, sur la ligne 118, avait proféré des insultes islamophobes à l'endroit de Hailey DeJong, une résidente d'Ottawa, qui s'était convertie à l'islam et avait choisi de porter le niqab à l'automne 2015.

D'autres passagers lui étaient venus en aide et avaient demandé au passager de cesser. Mais Alain Charette avait garé son autobus et il a défendu la jeune femme, disant qu'il avait appelé les autorités.

« Je ne pouvais pas tolérer ça plus longtemps, j'ai dit : "C'est assez! Vous voyez, cette dame paie pour son trajet, vous, vous payez pour le vôtre, cela ne vous donne aucun droit pour harceler quelqu'un pour quelque raison que ce soit" », avait-il lancé au passager.

« Vous avez un problème avec elle? Vous avez un problème avec moi. Venez crier après moi », a-t-il ajouté. « J'ai le tempérament qu'il faut pour ce travail. »

Pour Hailey DeJong, Alain Charette est un héros, qui a fait preuve de courage.

Ce dernier estime toutefois n'avoir fait que son devoir.

Alain Charette et Hailey DeJong. Photo : Courtoisie : Hailey DeJong

Malade du cancer

Plus récemment, M. Charette a commencé à souffrir de maux de dos importants, qu'il a attribués à ses 37 ans de service.

Mais ce qui a d'abord été considéré comme une hernie discale a été diagnostiqué en novembre dernier comme un cancer de la prostate qui s'était propagé à son épine dorsale. Trois mois avant sa retraite, il n'avait plus que trois semaines à vivre.

Six mois plus tard, il a défié tous les pronostics, mais il doit marcher avec une canne et a besoin d'aide pour sortir du lit et se lever.

Son médecin lui a prescrit un fauteuil élévateur - qui se soulève et s'incline pour aider une personne à se lever - mais que son assurance ne remboursera pas.

M. Charette a donc contacté Shelby Daigle, rédactrice en chef de la publication en ligne Muslim Link, avec qui il était en contact depuis deux ans.

En trois jours, une collecte de fonds en ligne a rapporté assez d'argent pour lui payer son fauteuil.

« Je ne suis pas vraiment surpris parce que l'histoire a été très populaire, elle a même eu un écho à l'international, je pense que beaucoup de gens l'ont reconnu et se sont souvenus de cette histoire, c'est le ramadan, donc c'est un moment de donner », a réagi Mme Daigle.

Une expérience « d'humilité »

M. Charette a qualifié la collecte de fonds d'« incroyable ».

« Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, toute cette attention? », s'est-il demandé.

« J'ai dit, OK, je me suis occupé de la communauté, je vais compter sur la communauté pour prendre soin d'un problème que je ne pourrais pas résoudre moi-même avec la chaise et oh mon Dieu, ils ont été nombreux à répondre à cet appel », a-t-il commenté.

Le fauteuil devrait être livré d'ici la fin de la semaine et M. Charette espère rejoindre Shelby Daigle pour fêter le ramadan dans les prochains jours.