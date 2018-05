Ce titre honorifique sera décerné à Raif Badawi lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville qui aura lieu vers 12 h 40, a appris Radio-Canada.

Plusieurs voix s’étaient élevées à Montréal ces derniers mois pour que la Ville fasse un geste significatif pour épauler le mouvement qui réclame la libération de l’écrivain et blogueur saoudien.

Le chef de l’opposition officielle à Montréal, Lionel Perez, ainsi que le conseiller de Snowdon et chef de Coalition Montréal, Marvin Rotrand, avaient notamment présenté une motion pour réclamer ce geste de la mairie il y a plus d'une semaine. Les deux hommes comptaient déposer la motion au Conseil municipal dès ce matin.

La femme de Raif Badawi, Ensaf Haidar, et Irwin Cotler, ex-ministre fédéral de la Justice et fondateur du Centre pour les droits humains Raoul Wallenberg, doivent par ailleurs participer à une conférence de presse en compagnie de MM. Perez et Rotrand pour réclamer un geste d’appui de la mairesse Plante, ce matin.

Blogueur et écrivain engagé pour les droits et liberté en Arabie saoudite, Raif Badawi a été condamné en juin 2012 à 10 ans de prison, assortis de 1000 coups de fouet et d’une amende de 290 000 $ pour avoir « rejeté et insulté l’islam ».

Fouetté publiquement devant une mosquée en 2015, il a reçu 50 coups de fouet. Sa sentence a ensuite été suspendue en raison de son état de santé.

Le traitement réservé à Raif Badawi a soulevé une vague d’indignation dans le monde, notamment au Québec, où habitent sa femme et ses trois enfants, dans la ville de Sherbrooke.