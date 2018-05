« Ça fait 20 ans qu’on attend pour ça, on a eu en masse de déceptions, puis ce soir, c’est le temps de fêter pour Bathurst », a lancé Vincent Friolet, un partisan de la première heure.

Vincent Friolet, partisan de la première heure Photo : Radio-Canada

Les partisans ont dû patienter jusqu’à la 16e minute de la première période pour assister au premier but de leur équipe.

Le match est demeuré très serré par la suite. Samuel Asselin a donné un but d’assurance à son équipe à 7 minutes de la fin du match et le dernier but a été compté à la toute fin, dans un filet désert.

« C’était vraiment stressant du début à la fin, résume Marie-Hélène Caissie. Le Titan a vraiment bien joué, on est vraiment fiers d’eux. Ils nous ont fait vivre des émotions du début à la fin! »

Marie-Hélène Caissie Photo : Radio-Canada

« Fitz était extraordinaire », a déclaré Paul Thériault, en parlant du gardien du Titan, Evan Fitzpatrick, qui a stoppé les 28 tirs dirigés vers lui. « L’équipe était solide, calme… 3-0, wow, quelle belle fin de saison! »

Paul Thériault Photo : Radio-Canada

La victoire est d’autant plus remarquable, selon un autre partisan, Basile Chiasson, que le Titan joue dans une petite ville.

« Considérant qu’on est le plus petit marché, c’est bien de savoir qu’on a la meilleure équipe au Canada. »

Basile Chiasson Photo : Radio-Canada

Les joueurs du Titan reviennent de Regina lundi après-midi. L’équipe invite les partisans à venir accueillir les champions de la coupe Memorial à 17 h 30, à l’aéroport de Bathurst.