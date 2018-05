« Comme c'est un acte exceptionnel, on va dès aujourd'hui régulariser tous vos papiers et si vous le souhaitez on va engager une procédure de naturalisation pour que vous puissez devenir français, si vous en avez le projet », a dit le chef de l'État lors de son entretien à l'Élysée avec le jeune homme de 22 ans.

Vous êtes devenu un exemple, car des millions de gens vous ont vu, c'est donc normal que la nation soit reconnaissante. Emmanuel Macron, président français

Sur une vidéo prise par un passant et diffusée dimanche sur les réseaux sociaux, on voit Mamoudou Gassama escalader à mains nues en quelques secondes la façade d'un immeuble du 18e arrondissement de la capitale pour secourir à temps l'enfant, agrippé au bord d'un balcon et suspendu dans le vide.

« On a entendu des gens crier, on entendait les voitures klaxonner, j'ai couru j’ai traversé la route pour aller le sauver, et Dieu merci je l'ai sauvé », a raconté Mamoudou Gassama au début de son entretien avec Emmanuel Macron.

« Je n'ai pas réfléchi », a-t-il poursuivi.

Les pompiers ont confirmé l'incident. Le père de l'enfant a pour sa part été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête confiée à la brigade de protection des mineurs.

Depuis dimanche, les appels à régulariser Mamoudou Gassama s'étaient multipliés. À l’instar de l'adjoint au Logement de la mairie de Paris Ian Brossat ou du député La France insoumise Eric Coquerel, l'association SOS Racisme avait demandé au ministre de l'Intérieur de « régulariser la situation de M. Gassama, qui a su faire preuve d'un courage aussi rare qu'admirable ».

Plusieurs pétitions en ce sens avaient été également mises en ligne sur la plate-forme Change.org.