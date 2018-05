Certains des cyclistes ont des blessures « critiques » affirment les policiers. Ils n’ont pas confirmé combien de cyclistes étaient impliqués et n’ont pas non plus offert de détails sur les blessures subies.

L’incident se serait déroulé autour de 15 h 30. La route 33 est fermée entre la route rurale 6 et Jim Snow Drive depuis l’incident et n’avait pas été rouverte en fin de soirée.