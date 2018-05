Un texte de Marilyn Marceau

Malgré la fatigue et les blessures, Patrick Charlebois est impatient de courir l'ultime marathon de sa traversée du pays.

Un grand honneur attend le Trifluvien à Vancouver : celui de courir avec frère de Terry Fox, Darrell.

Darrell Fox l’accompagnera durant une dizaine de kilomètres. Et une fois le marathon terminé, Patrick Charlebois et lui iront courir quelques pas de plus dans le sentier où Terry Fox avait l’habitude de s’entraîner.

En plus d’être un défi personnel pour Patrick Charlebois, le Canadian Marathon Challenge est une façon d’amasser des dons pour la Fondation Terry Fox, qui finance la recherche sur le cancer.

À chaque fois que quelqu’un donnait des fonds à l’association en cliquant sur le lien du Canadian Marathon Challenge, il recevait un courriel. Ces dons l’ont aidé à rester motivé durant le défi.

Un impressionnant marathonien

Depuis samedi (19 mai), le gestionnaire de portefeuilles dans une institution financière de Trois-Rivières a couru neuf marathons dans 10 provinces canadiennes.

Même si l’objectif n’était pas de battre des records de vitesse, mais plutôt de tenir le coup malgré les blessures, Patrick Charlebois n’a pu s’empêcher de pousser la note autant qu’il le pouvait.

Il a couru deux de ses neuf marathons en moins de 3 h.

Patrick Charlebois a franchi la ligne d'arrivée de son cinquième marathon aux côtés gens venus l'encourager à Montréal. Photo : Radio-Canada/Marilyn Marceau

L’homme de 48 ans est le premier Canadien à avoir complété le World Marathon Challenge (sept marathons en sept jours sur sept continents).

Il est l’un des meilleurs marathoniens amateurs du monde et en relevant le défi de courir 10 marathons en 10 jours, il fait honneur à sa réputation.

Patrick Charlebois a couru ses marathons avec des problèmes au genou gauche ainsi qu'une douleur au talon qui l'a amené à faire trouver ses souliers pour enlever la tension à cet endroit.

Il a dû ajouter un membre à son équipe sur le terrain, un résident en chiropratique sportive, pour l'aider à traverser les épreuves.