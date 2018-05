Une analyse de Hugo Lavallée, correspondant parlementaire à Québec

Ses militants sont galvanisés, mais le plus dur reste à venir pour la CAQ. En cette ère d’extrême volatilité de l’électorat, être en tête des sondages quatre mois avant le jour J ne signifie plus grand-chose – la campagne électorale ontarienne en est l’illustration la plus récente.

François Legault lui-même en est conscient. « Je ne tiens rien pour acquis. Moi, je m’attends à ce que ça se resserre », répète-t-il chaque fois qu’un nouveau sondage vient confirmer l’avance de son parti. Son discours a été le même cette fin de semaine.

Alors que la CAQ se rapproche du pouvoir, bien des observateurs jugent un recentrage inévitable.

Certains chroniqueurs ont cru remarquer, par exemple, que François Legault se fait maintenant moins insistant sur l’expulsion des immigrants qui échoueraient au test des valeurs que la CAQ veut introduire.

Mettre de l’eau dans son vin dans l’espoir d’élargir ses horizons est sans doute tentant, mais s’en tenir à ses positions pourrait être encore plus payant.

Dans le contexte du multipartisme, la conquête du pouvoir ne passe pas nécessairement par la conquête du centre. En d’autres mots, la CAQ n’a pas à plaire à tout le monde pour prendre le pouvoir.

En 2012, Pauline Marois a eu besoin de l’appui de moins de 32 % de la population pour être élue à la tête d’un gouvernement minoritaire. Cinq ans plus tôt, Jean Charest était arrivé au même résultat avec 33 % des voix.

Bien sûr, la barre est plus haute pour obtenir une majorité : depuis la Confédération, aucun parti n’est parvenu à le faire avec moins de 38 % d’appui. À en croire les derniers sondages, la CAQ n’est toutefois pas loin du compte.

Des citoyens en quête d’authenticité

L’important est de savoir où logent ses électeurs. Si la CAQ a réussi à se hisser en tête des intentions de vote, c’est précisément parce qu’elle a osé aller là où ses adversaires ne voulaient pas mettre les pieds.

Adoucir ses positions permet parfois de ratisser plus large, mais on peut aussi y perdre en crédibilité.

Après avoir réussi à former l’opposition officielle en 2007, l'Action démocratique du Québec (ADQ) semblait aux portes du pouvoir. Afin d’y accéder, Mario Dumont avait amorcé un virage, mais ses reculs apparents sur des dossiers sensibles, notamment en matière d’identité, avaient tôt fait d’entamer sa crédibilité.

Le jeune chef était rapidement devenu la tête de Turc de Jean Charest. « Il y a autant de Mario Dumont qu’il y a de jours dans l’année », s’était moqué le premier ministre de l'époque, avant d’accoler à son vis-à-vis adéquiste le titre de « girouette nationale ». L’étiquette avait collé et contribué à la défaite de l’ADQ l’année suivante.

Les dernières années nous ont aussi appris que les formations politiques qui diluent leurs positions, comme le Nouveau Parti démocratique l’a fait sous Thomas Mulcair, réussissent surtout à s’aliéner leur propre base plutôt qu’à s’attirer de nouveaux appuis.

En cette époque de cynisme exacerbé, les citoyens qui votent encore sont en quête d’authenticité. Les politiciens qui s’en tiennent à leurs idées premières – même si elles sont imparfaites – semblent avoir davantage la faveur du public que ceux qui changent continuellement d’avis.

Bien sûr, en maintenant ses positions, la CAQ essuiera inévitablement des critiques. Ses adversaires ne se priveront pas pour l'attaquer, comme on l’a vu au Conseil national du Parti québécois cette fin de semaine, mais la critique sera aussi rude dans les médias et au sein de la société civile. Qu’à cela ne tienne.

Ici comme ailleurs, l’expérience récente nous apprend qu’avoir contre soi un certain establishment politico-médiatique n’est plus nécessairement un obstacle à la victoire. Au contraire.