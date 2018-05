« Je partage mon expérience, car la seule consolation aux difficultés qu'on a dans la vie, c'est de savoir que d'autres en ont. Et quand je dis ça, ce n'est pas que ça nous réjouit, mais plutôt parce que, lorsqu'on entend l'expérience des autres, ça nous permet de nous faire une meilleure idée sur notre propre expérience », estime-t-il.

Pendant près d'une heure, le chanteur a livré un témoignage vibrant sur son parcours de proche aidant. Il a mêlé musique, conseils et anecdotes devant les 250 personnes présentes à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke.

« La plus grande réalité, c'est qu'il n'y a pas de statut pour les proches aidants. Il y a toute une réflexion de société à se faire là-dessus, ajoute-t-il. La réalité, au Québec, c'est que plus de la moitié des proches aidants sont des mères monoparentales. »

« C'était la première fois qu'on ajoutait cette dimension musicale à la marche de l'Alzheimer, souligne la journaliste à Radio-Canada et ambassadrice de l'événement, Brigitte Marcoux. La musique c'est une façon de garder le contact avec la personne atteinte. La musique, ça éveille les sens. »

« Ne m'oubliez pas », peut-on lire sur ce drapeau de la Société Alzheimer de l'Estrie Photo : Radio-Canada

Trois kilomètres pour se souvenir

À 15H, les participants se sont mis en marche, escortés par les policiers, pour se faire voir dans les rues de Sherbrooke sur une distance de trois kilomètres.

Parmi les marcheurs, une dame accompagnait sa conjointe de 55 ans atteinte de la maladie.

« C'est important, car c'est un message d'espoir, dit-elle. Ça fait du bien d'entendre Gregory Charles et les gens qui ont été touchés par ça et de savoir qu'on n’est pas seul. »

« C'était touchant, ça a été un beau cadeau », a ajouté une autre participante, dont le mari souffre d'Alzheimer.

Au Québec, près de 150 000 personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer, et chaque année, environ 15 000 personnes reçoivent un diagnostic d'Alzheimer et de maladies apparentés telles que la maladie de Parkinson et la dégénérescence fronto-temporale