Karine Bisson, responsable des communications pour le Salon du livre, parle d'un véritable succès.

« On a eu beaucoup d'exposants et de maisons d'édition qui étaient sur place et qui nous ont rapporté n'avoir jamais vu un événement comme ça et avoir même fait plus de ventes qu'au dernier Salon du livre de Montréal. Il y a même une maison d'édition qui nous a confié avoir fait une erreur de commandes en arrivant. Ils sont arrivés avec beaucoup plus de livres que prévu et finalement ils en ont manqué », a affirmé Karine Bisson.

C’est vraiment impressionnant. Les gens ont fait beaucoup d’achats. Karine Bisson

Les mordus de lecture ont convergé vers l'Abitibi-Ouest. Ils étaient 6500 à aller à la rencontre de 130 auteurs à l'aréna Nicol Auto de La Sarre.

La présidente d'honneur de l'événement, l'auteure Kim Thuy, a su charmer le public.

« Elle a pris du temps avec les visiteurs qui voulaient la rencontrer. Elle était présente, elle a fait quatre séances de confidences d'auteur d'au moins une heure. Elle a même fait des événements à l'extérieur des murs, notamment au Rouge Café, les gens ont vraiment aimé la rencontrer à cet endroit. C'était vraiment un moment privilégié », précise Karine Bisson.

Au moment de cérémonie de clôture, le livre d'or de l'organisation a été remis à Marie-Josée St-Laurent, qui assurera la présidence du salon en 2019 qui aura lieu à Amos.