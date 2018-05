Les propriétaires ont saisi l'occasion pour bâtir leur hôpital de rêve. Le nouvel hôpital compte des espaces séparés pour les chats et les chiens et un laboratoire a été aménagé.

Des condos pour chats ont aussi été prévus pour les clients qui souhaitent les laisser en pension.

En 25 ans, les besoins et les pratiques vétérinaires ont énormément évolué. C'est pourquoi les propriétaires ont décidé de réinvestir dans un hôpital où une gamme complète de services est offerte, comme la dentisterie.

« Deux ans plus tard, c'est d'être encore plus à la fine pointe de la technologie. On veut se développer encore plus, on a fait plus grand pour pouvoir offrir et élargir nos connaissances, c'est trippant », explique la vétérinaire Marie-Pier Couture.

Les propriétaires ont saisi l'occasion pour bâtir leur hôpital de rêve. Photo : Radio-Canada

Une salle de deuil, en retrait, a aussi été ajoutée.

Les employés n’ont pas été mis de côté et peuvent maintenant bénéficier des aires de repos au goût du jour.

« On passe tellement d'heures dans notre travail, pourquoi ne pas se mettre à l'aise dans notre travail. On a 50 ans moi et ma femme et on aime notre travail », note le copropriétaire de la clinique Sabin Harvey.

Recommencer après un incendie

C’est le 15 mars 2017 que le feu a complètement détruit l’entreprise.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Hôpital vétérinaire détruit par le feu à Alma

Cette soirée-là, la propriétaire raconte qu'elle était au restaurant avec toute l'équipe afin de célébrer l'arrivée d'une nouvelle vétérinaire.

Le bâtiment était une perte totale, mais la dizaine d'animaux sur les lieux, principalement des chiens, ont pu être sauvés.

D'après le reportage de Claude Bouchard