Morgan McKay a franchi la ligne d'arrivée en 01:34:47. Elle est ainsi devenue la première femme à accomplir cet exploit en un temps aussi court.

« Ça s'est bien passé, mais je dois admettre qu'il n'y a pas de façon confortable de courir et de transporter des poids de 100 livres en même temps », a-t-elle déclaré au lendemain de sa course. « Présentement, je le sens vraiment dans mes épaules et dans mon dos. »

Mentalement, je dois admettre que ça n'a pas été facile! Morgan McKay

En temps normal, Morgan McKay court 10 kilomètres en 45 minutes. Elle a admis qu'elle s'est remise en question, dès le premier kilomètre. « Je me suis vraiment demandé ce que je faisais là et comment j'allais pouvoir terminer cette course. »

« Je me faisais dépasser par tous les autres coureurs. Ils disaient : "Es-tu folle?" Mais ils ont fini par m'encourager et cela m'a remonté le moral », a-t-elle raconté.

Morgan Mckay a couru 10 kilomètres en transportant des poids de 100 livres sur son dos. Photo : Radio-Canada

Un rêve d'enfance

Morgan McKay est une coureuse à obstacles professionnelle. En décembre 2017, elle a remporté le Championnat mondial Spartan Ultra en Islande.

D'aussi loin qu'elle se souvienne, elle a toujours voulu battre un record Guinness. « Quand j'étais petite, je regardais les records mondiaux à la télévision. J'ai toujours voulu, moi aussi, battre un record », a-t-elle expliqué.

Elle dit avoir eu l'idée de courir 10 kilomètres en transportant 100 livres sur son dos en consultant le site Web des records Guinness. « Je cherchais un record à battre dans la catégorie de la force physique, parce que je suis une femme assez forte », a-t-elle déclaré.

Je suis tellement contente. C'était un rêve de petite fille et c'est absolument merveilleux que cela se soit matérialisé. Morgan Mckay

Morgan Mckay a constaté qu'un homme avait battu ce record, mais pas une femme. « Ça semblait horrible comme chose à faire, mais je me suis dit que je pouvais faire ça », a-t-elle raconté.

Elle a soumis sa candidature et le préposé lui a dit que pour battre un record féminin, elle devait terminer la course en bas de trois heures et demie.

Cet exploit a encouragé Morgan Mckay à vouloir pousser encore plus loin ses limites. Elle s'est inscrite dans une autre compétition dans l'espoir, encore une fois, de battre un record mondial Guinness, mais elle n'a pas dit dans quelle discipline.

« Peut-être que, dans six mois, vous allez me voir faire une autre chose d'aussi folle! », a-t-elle dit, un sourire dans la voix.

Avec les informations d'Antoine Trépanier