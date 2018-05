Un texte de Lise Millette



Dans la région, entre 2200 et 2500 personnes vivent avec la maladie ou sont en voie de recevoir un diagnostic, mentionne Guillaume Parent, directeur général de la Société Alzheimer Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

« Pour chaque personne qui reçoit un diagnostic, il y a toute une famille, des amis, des proches qui sont touchés. On parlait il y a quelques années d'une famille sur 10, mais je vous dirais que c'est plus que ça aujourd'hui », affirme M. Parent.

L'épuisement demeure la principale menace pour les proches. Des défis générationnels se posent également de plus en plus.

« Il y a bien sûr la génération sandwich, celle dont les grands-parents sont malades et qui a encore de jeunes enfants à la maison. C'est très demandant, donc l'épuisement est toujours une conséquence qui peut arriver. Ajoutons également les conjoints, qui parfois sont eux aussi âgés et qui doivent gérer des p'tits bobos. Si en plus un conjoint reçoit un diagnostic, alors la tâche peut devenir très lourde », ajoute M. Parent.

Participants à la marche pour l'Alzheimer à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada/Lise Millette

André Ocheduszko a vu sa conjointe recevoir un diagnostic à l'âge de 51 ans.

« C'est arrivé de manière insidieuse, ça a pris un an et demi deux ans avant qu'on puisse avoir le diagnostic. Je ne connaissais pas les conséquences et les difficultés que ça pouvait représenter. Depuis ce temps, j'accompagne. C'est important d'accompagner et non de vivre la maladie à la place de la personne », nuance M. Ocheduszko.

Des marcheurs, il y en avait de toutes les générations à Rouyn-Noranda. Josiane Jaminon était présente pour son grand-père.

« Il a été atteint en novembre dernier. Donc, c'est une cause qui nous tient à cœur. Ça nous donne espoir qu'on trouve un remède qu'on ne connaît pas encore » a affirmé la jeune maman.

Les Sociétés Alzheimer reçoivent du financement du gouvernement du Québec, mais les sommes accordées sont insuffisantes pour fournir des services gratuits aux proches aidants.