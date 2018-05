Le marché de Shediac accueille des milliers de visiteurs et représente environ 140 commerçants chaque dimanche pendant l'été, dont la boutique Adorable Chocolat. Son propriétaire, Frédéric Desclos, est optimiste quant à l’ouverture éventuelle du marché.

Je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente, et puis que le marché va fonctionner ça c'est clair [...] Je ne suis pas inquiet dans la mesure où le marché c'est une institution à Shediac. Frédéric Desclos, propriétaire Adorable Chocolat

Les motifs de l'impasse

Le désaccord entre la ville et les propriétaires du marché, Treva et Shawn Stone, repose sur deux points : l’accès accordé aux véhicules des vendeurs et l’état du système électrique du parc Pascal-Poirier où le marché s’installe durant l’été.

D’abord, les promoteurs déplorent la décision de la ville de Shediac de restreindre l’accès aux véhicules du marché à l’allée centrale.

Le conseiller municipal de la ville, Gilles Brine, affirme que cette décision a été prise afin de préserver le pavé uni.

On ne veut pas que ça soit détérioré plus rapidement que possible. Ce sont les taxes de la municipalité, des résidents. Gilles Brine, conseiller municipal, ville de Shediac

Le conseiller municipal de la ville, Gilles Brine, souhaite préserver le pavé uni du parc Pascal-Poirier. Photo : Radio-Canada

Les promoteurs du marché affirment également que la ville a refusé de donner suite à la demande d’amélioration du système électrique du parc.

À la défense de la ville, Gilles Brine affirme que les demandes des promoteurs du marché étaient démesurées.

« Il y a de l'électricité sur tous les poteaux, souligne-t-il. Si le problème c’est qu’il n'y a pas assez d'électricité dans un coin, bien change ton kiosque pour utiliser les autres poteaux. »

La ville de Shediac affirme vouloir trouver une solution, car le marché est « trop important pour disparaître » explique son conseiller. Ce sont plutôt les promoteurs du marché qui pourraient changer.

Je veux être vraiment clair: il va y avoir un marché cet été. Que ce soit avec M. Shawn Stone ou Treva ou la ville de Shediac ou quelqu'un d'autre, il va y avoir un marché cet été. Gilles Brine, conseiller municipal, ville de Shédiac

Une séance du conseil municipal aura lieu lundi soir. La question du marché y sera discutée.

Les promoteurs du marché, Treva et Shawn Stone, se trouvaient à l'extérieur du pays dimanche, et n'ont pas été en mesure d’accorder une entrevue à Radio-Canada.

D’après un reportage de Mathieu Massé