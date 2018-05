L’actuelle ministre déléguée aux Transports a critiqué le parti de François Legault qui dit appuyer le troisième lien, mais qui refuse de chiffrer les coûts du projet dans son cadre financier.

Selon elle, son vis-à-vis à la CAQ, François Bonnardel, a maintenant la même position que le gouvernement dans cet enjeu régional.

« [Le PLQ] est à la bonne place pour le troisième lien. On fait les bonnes choses, on se base sur des faits. On veut se baser sur des données, sur du concret pour faire le bon choix et offrir aux gens de Québec la meilleure solution », a déclaré Mme Tremblay dimanche matin, à l'issue de son investiture qui se déroulait à Loretteville.

Confiante pour l’élection

Questionnée sur ses chances de remporter la circonscription de Chauveau, Mme Tremblay estime que la pente ne sera pas nécessairement difficile à remonter pour elle, même si la CAQ mène dans les intentions de vote dans la région de Québec.

« Lorsque je me suis présentée la première fois en campagne électorale, tout le monde me disait qu’est-ce que tu fais là. C’est compté que tu vas perdre. Bien je n’ai pas perdu, j’ai gagné par 2000 voix de majorité », a-t-elle souligné.