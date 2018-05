« Free yourself!, a-t-il crié en clôture du congrès de la CAQ à Lévis. Join the team for change ! » (Libérez-vous, joignez-vous à l'équipe du changement.)

En pleine forme, M. Legault était entouré d'une soixantaine de candidats, sortis d'un véritable autobus de campagne qui avait été stationné près de la scène pour l'occasion.

Il a martelé que les anglophones et allophones n'ont plus à se sentir coincés au Parti libéral du Québec (PLQ), qui les tient « pour acquis », selon lui.

Un gouvernement de la CAQ, a-t-il insisté, fera progresser le Québec « à l'intérieur du Canada ».

Philippe Couillard voudrait faire croire à nos compatriotes anglophones que la CAQ aurait un agenda caché. Il n'y en a pas d'agenda caché. La CAQ avance à visière levée. François Legault, chef de la CAQ

« Avec la CAQ, pas de référendum, pas d'ambiguïté, pas d'astuces, c'est clair », a ajouté M. Legault, sous les applaudissements nourris des quelque 1000 militants présents au centre des congrès de Lévis.

Véritable démonstration de force quatre mois avant les élections générales, le rassemblement, le plus gros de l'histoire du parti, a servi à mobiliser les troupes et à mettre en valeur plusieurs engagements déjà connus.

M. Legault a notamment rappelé que s'il est élu au pouvoir le 1er octobre prochain, il fera en sorte que tous les Québécois paient les mêmes taxes scolaires.

Il a promis de ne jamais couper dans les services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, et de rénover les écoles.

Pour améliorer les services aux aînés, le chef caquiste a dit pouvoir compter sur un duo de rêve : Marguerite Blais et ...le libéral Pierre Paradis. Reconnaissant sa bévue, il a tout de suite corrigé le tir. « Il est parti, Pierre Paradis. Nous, on aime mieux François Paradis! ».

Au chapitre de l'intégrité, la CAQ, qui compte dans son équipe l'ancienne procureure de la commission Charbonneau, Sonia LeBel, promet de mettre fin aux nominations partisanes dans la fonction publique et parapublique.

Les Québécois, a déclaré François Legault, sont « écoeurés » du copinage et des magouilles. Il a d'ailleurs mis en garde les militants caquistes présents jamais ils n'obtiendront un poste parce qu'ils ont une carte de membre du parti, a-t-il dit.

À la CAQ, on n'est pas là pour nous servir. […] Les p'tits amis, c'est terminé. François Legault, chef de la CAQ

Le mot « changement » a été répété tout au long du week-end, M. Legault se présentant également comme l'aspirant premier ministre qui peut « rassembler tous les Québécois ».

Il a indiqué qu'il n'allait pas prendre de vacances cet été et a appelé son équipe à en prendre « le moins possible », puisque tout « va se jouer dans les quatre prochains mois ».