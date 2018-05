Un texte de Dereck Doherty

Les amateurs de football étaient invités au domicile de l'équipe pour participer à des entraînements et des activités familiales, en plus de rencontrer des joueurs.

Plusieurs centaines d'amateurs ont répondu à l'appel de l'équipe ottavienne de la Ligue canadienne de football. Photo : Radio-Canada/Dereck Doherty

Une semaine après le début du camp d'entraînement de la saison 2018-2019, les organisateurs souhaitent être généreux envers les partisans fidèles et mousser la fébrilité en prévision de la saison à venir.

Pour les partisans

Les partisans étaient ravis que ces activités soient organisées.

« Je suis partisan depuis le tout début. J'ai amené mon fils pour perpétuer la tradition », a affirmé Jeff Bean.

Cherry Flores a elle aussi amené sa famille. « On a profité de la belle température pour sortir et amener les enfants voir l'équipe. Nous aimons le football et avons regardé quelques matchs l'année dernière et nous voulions nous préparer à cette saison », a-t-elle déclaré.

Son fils de 12 ans, Kealan, abondait dans le même sens : « Je suis ici parce que j'écoute beaucoup de football et j'aime les RedBlacks. »

Le directeur des communications, Chris Hofley, explique qu'il est important pour l'équipe d'être active dans sa communauté. « On voulait vraiment les inviter chez nous pour voir l'équipe une autre fois avant que [la saison régulière] commence », a-t-il dit.

Le directeur des communications pour le Rouge et Noir d'Ottawa, Chris Hofley. Photo : Radio-Canada

L'équipe, qui a terminé la saison dernière avec huit victoires et neuf défaites, s'était classée deuxième dans la division de l'est de la Ligue canadienne de football.

Anneth Hébert, la femme du nouveau joueur du Rouge et Noir Kyries « Ky » Hébert, affirme que les partisans connaissent bien leurs joueurs. « Certains commentaient même la prise de poids de certains joueurs », a-t-elle dit avec le sourire.

Le mot « équipe » est vraiment présent dans l'esprit des joueurs. Anneth Hébert, conjointe de Kries « Ky » Hébert

Le prochain match préparatoire de l'équipe ottavienne se déroulera à la Place TD, le jeudi 31 mai à 19 h 30, lors duquel elle affrontera les Alouettes de Montréal.

Signalons que le match d'ouverture de la saison se tiendra lui aussi à la Place TD, contre les Roughriders de la Saskatchewan, le 21 juin.