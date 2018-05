Un texte de Katy Larouche

Les dons amassés pendant l'événement permettent à la fois de soutenir la recherche sur cette maladie et d'offrir plus de services aux familles des personnes qui en souffrent. L'objectif provincial s'élève à 1,2 million de dollars pour cette 12e marche.

« Il faut que la recherche continue pour trouver une médication plus efficace et aussi les causes pour arrêter la progression de la maladie », souligne Yvan Larrivée qui participe à la marche de Sept-Îles.

Les organisateurs de la Marche du secteur de l'Estran, en Gaspésie, ont tenu à rendre hommage à l'ex-mairesse de Grand-Vallée, décédée samedi, qui s'impliquait au sein de leur organisme. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

En mémoire de Nathalie Côté

À Cloridorme, les 80 participants ont lancé 46 ballons pour rendre hommage à l’ancienne mairesse de Grande-Vallée, Nathalie Côté, qui est décédée samedi. L’ancienne mairesse était impliquée auprès de la Société Alzheimer en Gaspésie. Elle avait d’ailleurs été porte-parole de la Marche en 2016.

Besoins grandissants

La directrice générale de la Société Alzheimer de la Côte-Nord, Julie Depeyre, souligne que les demandes d’informations et de services de répit se multiplient sur le vaste territoire de la région.

« C'est une grande mission pour une modeste organisation, dit-elle. Les besoins sont énormes alors aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est se faire connaître davantage. »

Des participants de plusieurs générations se sont rassemblés pour la marche contre l'Alzheimer à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada

Sur la Côte-Nord, l’organisme dessert déjà huit communautés en offrant différents services de répit pour les familles. La directrice générale aimerait toutefois offrir de l’aide dans tous les villages de la région.

Yves Perron, qui accompagne sa mère dans la maladie, souligne d’ailleurs l'importance de cet accompagnement.

On a eu le soutien de la Société Alzheimer pour ma mère et ça a été déterminant pour les proches aidants. Ça nous a donné une vision et aussi un répit. Yves Perron, participant à la marche de Sept-Îles.

La 12e marche pour l'Alzheimer s’est déroulée dimanche dans 31 villes du Québec, dont Sept-Îles, Matane, Cloridorme et Price.