Un texte de Boualem Hadjouti

Les citoyens sont partagés entre ceux qui approuvent la décision du magasin de quitter le centre-ville et d'autres qui croient que cela va compliquer leur magasinage dans le futur.

« Moi je ne suis pas touchée parce que j'ai mon véhicule et je peux aller à l'autre magasin, ça va être plus grand », a dit une cliente rencontrée devant le magasin.

« Ça me touche parce que ça fait un peu plus loin à voyager, on prendra l'autobus ou on marchera », ajoute une autre.

Pour le président de la Société de développement commercial (SDC) centre-ville de Rouyn-Noranda, Philippe Dessureault, le déménagement du Tigre Géant est une perte pour les clients du centre-ville.

Il croit toutefois que les locaux vacants pourront attirer d'autres commerces.

« C'est une opportunité pour tout entrepreneur de vouloir venir s'établir parce que s'il y a une clientèle assurément qui bénéficiait de ces services-là et s'il y a plus personne pour les desservir la clientèle ne disparaitra pas demain matin, elle est toujours là et sera toujours présente », dit-il.

Le nouveau magasin Tigre géant de Rouyn-Noranda ouvre le 2 juin 2018. Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

Pour l'entreprise Tigre Géant, le déménagement était nécessaire puisque le magasin du centre-ville ne répondait plus au besoin des clients.

« L'avantage dans tout ça est qu'on va avoir un peu plus d'espace au niveau du stationnement, un stationnement pour les handicapés, la section d'épicerie sera plus grande, il y aura une grande variété. On va avoir une section viande qui sera une nouveauté à Rouyn-Noranda », mentionne la responsable des événements communautaires chez Tigre Géant Cassandra Estrade.

Le nouveau magasin occupera un local de 17 000 pieds carrés sur l'avenue Larivière.