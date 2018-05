Denis Monière, directeur de cabinet de l'aile parlementaire du Bloc québécois, est confiant à quelques jours du vote.

En entrevue avant l'événement, il a affirmé que les chiffres de leurs sondages étaient encourageants pour la chef.

Fidèles à leur chef, les députés bloquistes Xavier Barsalou-Duval et Marilène Gill étaient également présents, ainsi que plusieurs sympathisants comme les artistes Sophie Stanké et Sylvie Legault, les écrivaines Andrée Ferretti, et France Théoret, notamment.

Les militants réunis dimanche ont notamment déploré les attaques jugées sexistes à l'endroit de Mme Ouellet.

Lors d'un discours, M. Monière a déclaré que la chef bloquiste était la seule politicienne qui tenait un discours véritablement indépendantiste au Québec. Il a ajouté qu'elle tenait tête aux « branleux » sur l'indépendance. M. Monière a été chaudement applaudi après cette déclaration.

Dans une semaine, les membres du Bloc devront se prononcer sur la mission de leur parti, et sur la chef, Martine Ouellet, dans le cadre d'un référendum.

Depuis la démission de sept députés, il y a quelques mois, le Bloc est plongé dans une crise sur sa mission fondamentale et sur le leadership de Mme Ouellet, qui est en poste depuis un peu plus d'un an.